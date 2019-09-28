Идеи Елбасы обсудили в Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - В Сеуле (Республика Корея) Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы организован ІІ Казахстанско-Корейский Форум по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Проведенное мероприятие стало еще одним шагом по реализации меморандума о сотрудничестве между Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Korea Foundation, заключенного в августе 2018 года. В работе Форума приняли участие государственные деятели Республики Корея, Министр иностранных дел Республики Корея, представители дипломатического корпуса, профессоры и академики Сеулского Национального университета, эксперты в области ядерного разоружения и ядерной безопасности», - рассказали в пресс-службе фонда.

В состав казахстанской делегации вошли руководство Фонда Первого Президента РК – Елбасы, представители руководства Совета Безопасности РК, Министерства иностранных дел РК, Казахстанского института стратегических исследований РК, Национального ядерного центра РК, Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК.

Заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – Елбасы, профессор Игорь Рогов в ходе форума подчеркнул: «Казахстан и Южную Корею связывают не только политические и экономические связи, но и общие вопросы в области ядерной безопасности. Наша страна на своем опыте познала всю боль ядерного наследия. И сегодня Фонд Первого Президента создал данную площадку для того, чтобы корейские эксперты, заинтересованные казахстанским опытом в сфере ядерного разоружения, имели возможность поговорить со своими казахстанскими коллегами».

В свою очередь, президент Korea Foundation, профессор Ли Гун отметил большую роль Елбасы Нурсултана Назарбаева в формировании безъядерного мира: «Работа двух Фондов состоит в создании именно таких качественных площадок, где с разных ракурсов обсуждаются вопросы ядерного разоружения. Казахстан, во главе с Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым, внес неоценимый вклад в деле ядерной безопасности. Казахстанский опыт очень важен для нас. Думаю, что данный формат работы будет продолжен и в работу Форума подключатся другие страны».

Как отметили стороны, подобные форумы – это своего рода послание для других государств и организаций о прогрессивных идеях, призванных обеспечить мир для всех. Это призыв присоединиться к большому международному диалогу во имя глобальной безопасности.