Идеальный карантин и нет коррупции: казахстанский тревел-блогер «удачно застрял» в Руанде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пока казахстанцы неохотно соблюдают карантинные ограничения, где-то в африканской стране, в Руанде, ситуация складывается иным образом. Ответственности граждан и государства в этой стране, отношению к пандемии, нулевой терпимости к коррупции, заботе об окружающей среде и экологии можно просто позавидовать.

Об этом мы узнали из уст известного казахстанского тревел-блогера Якова Федорова, который «застрял» в Руанде в период своего путешествия из-за положительного теста на коронавирус. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» блогер поделился ковидно-карантинными записями из Руанды.

Как отмечает в своих публикациях сам тревел-блогер, Руанда - страна, которая ломает стереотипы не только об Африке, но и нищете. Это одна из самых бедных стран мира. В списке МВФ на 2021 год по ВВП ППС (паритет покупательной способности) на душу населения страна находится на 172 месте. Однако, как рассказал Яков Федоров, по менталитету эту страну можно соотнести с Германией, потому как законы здесь соблюдаются с невероятной фанатичной строгостью.

Три ПЦР теста вместо одного

«Прежде чем поведать о том, как провел карантин в Руанде, следует отметить, что в этой африканской стране нулевая терпимость к коронавирусу и коррупции. Поэтому на официальных сайтах всех посольств Руанды написано: «Даже не пытайтесь каким-то образом обойти закон. В любом случае нужно следовать протоколам». Согласно одному из протоколов, чтобы попасть в эту страну, необходимо сдать ПЦР до того, как вы сядете на борт самолета, затем по прибытию в Руанду и на третий день после прибытия в Руанду. Таким образом, в этой стране выявляют: заболел ли человек коронавирусом до прибытия или после прибытия», - поделился путешественник.

ПЦР по прибытию у Якова Федорова показал отрицательный результат, а на третий день, к сожалению, положительный - у блогера подтвердился коронавирус.

Это означает, что с наибольшей вероятностью заразился коронавирусом в Казахстане. С появлением новых штаммов в нашей стране была снова вспышка КВИ, а в Руанде, наоборот, затишье. Согласно правилам Правительства этой страны, человек вне зависимости от того, имеются ли симптомы или нет, госпитализируется либо в одну из государственных больниц, либо проводит карантин в одной из 10 гостиниц, утвержденных правительством Руанды. Меня эвакуировали в один из отелей, предназначенных для карантина, потому как никаких симптомов не было», - рассказал тревел-блогер.

Медицина в Руанде считается одной из лучших в Африке

По словам Якова Федорова, медицина в Руанде считается одной из лучших в Африке.

«К большому счастью, у меня симптомов не было. Поэтому не смогу рассказать, как здесь лечат. В то же время следует отметить, что опека и контроль были круглосуточными. Как только обнаружили положительный результат, со мной сразу же связались с их Министерства здравоохранения, не медля предложили варианты, куда меня могут эвакуировать. К сожалению, единственный минус в том, что вне зависимости от того, где проводишь карантин: в отеле или в больнице, за лечение и прочие услуги турист оплачивает из собственных средств. Опека была круглосуточной. Постоянно приходили медики, следили за моим состоянием. В, этой стране, что удивительно, только на седьмой день можно сдать ПЦР тест, его нельзя сдать раньше»,- объяснил блогер.

Безупречное ношение маски

По словам Якова Федорова, можно понять, как местные власти реагируют на пандемию. Поэтому в стране строго следят за тем, чтобы человек не выходил никуда из номера, находясь на изоляции.

«Что еще интересно, в этой стране в самых отдаленных деревнях люди носят маску, потому что у них жесткие правила по ношению масок. Если вас полиция обнаружит без маски, отвезут в участок, а дальше проведут лекцию о том, как защититься от коронавируса. И это занимает очень много времени. Все стараются соблюдать закон. Даже если в дальних деревнях можно увидеть людей с маской только на подбородке, то в Кигале (столица Руанды) 100 % людей носят маску. Даже если мотоциклист или велосипедист передвигается между населенными пунктами, вы не увидите его без маски, потому что если пешеход сможет как-то среагировать на появление полиции, то велосипедист и мотоциклист вряд ли. С одной стороны, возможно, покажется, что это странные правила. Но с другой стороны местные жители придерживаются этих правил»,- рассказал тревел-блогер.

Помимо культуры ношения масок, здесь достаточно жесткий режим и ковидные ограничения.

«В те дни, когда я находился на изоляции, в Руанде действовал комендантский час. При чем, в 22:00 вечера улицы уже были пустыми. После 22:00 запрещено передвигаться по городу. Когда вышел с карантина, эти правила смягчили, комендантский час перенесли до 00:00 часов ночи. Также существуют ограничения по проведению мероприятий, по количеству воспитанников в детских секциях. Для посещения детских секций необходимо сдавать ПЦР перед каждым посещением. Однако позже эти меры упростили и сделали так, что сдают один раз в несколько дней. При этом, сохранялись жесткие карантинные меры. Если смотреть на опыт соседней Уганды - там по телевизору говорят о необходимости защиты от коронавируса, но практически никто не носит маски, никаких ограничений нет. Если вы увидите человека в маске на улице (в Уганде - прим.ред.), он скорее предохраняется от пыли на дороге, чем от коронавируса. Отличие Руанды от Уганды в том, что здесь идеальные дороги, безупречно соблюдаются правила дорожного движения. А в Уганде все наоборот»,- отметил Яков Федоров.

Подобие системы «Ashyq»

Подобие системы «Ashyq» существует и в Руанде. «В Руанде у каждого человека к ID привязан номер, по которому любая организация может проверить наличие его ПЦР теста. Например, вы не сможете зайти в гостиницу, если не сдадите свежий ПЦР тест, это может быть и антиген тест в том числе. Туристам соответственно такой номер присваивается по прилету, после сдачи ПЦР теста. Поэтому при посещении национальных парков и других важных объектов непременно попросят озвучить свой код. Без него вы никуда не сможете зайти. Если в Казахстане халатно относятся к этому приложению, в Руанде вы не сможете никуда зайти. Каждого человека тщательно проверяют, в том числе и по медицинской линии», - поведал путешественник.

Нулевая терпимость к коррупции

Поэтому «просто договориться» с руандийцами невозможно. Все проходит в рамках закона.

«Как уже отмечал, у них нулевая терпимость к коррупции и большое уважение к закону. У нулевой коррупции одни только плюсы: идеальные дороги, полицейские не берут взятки, а люди не дают, поэтому нет «африканского» хаоса на дорогах. Если руандиец употребляет три слова: закон, протокол или инструкция, это значит , что разговор окончен и беседовать с ним бесполезно. А, если человек повысит голос или намекнет на взятку, с ним вовсе перестанут разговаривать», - поделился Яков Федоров.

Эта страна поэтому считается безопасной, незагрязненной, законопослушной.

«Для меня большим удивлением также стало то, что в Африке до карантина, до того, как возникли финансовые проблемы, жители могли спокойно оставлять машину, где лежали ноутбук или другие ценные вещи и их никто не трогал. Беседовал с местными жителями и с иностранцами. Все говорят, что бесполезно на низшем уровне давать взятки полицейским или кому- либо. Сам стал свидетелем того, что останавливая машину, водитель которой не оплатил штраф, он не может безнаказанно уехать. Сотрудники правоохранительных органов просто не отпустят гражданина, пока штраф не будет оплачен. При этом, осуществляют оплату наличными средствами нельзя, только с помощью мобильных платежей. Это заметил, когда столкнулся с выполнением карантинных ограничений»,- поведал тревел-блогер.

Единственным минусом путешественник назвал большое количество военных и сотрудников полиции, которые охраняют различные объекты от правительственных зданий до объектов телевидения и музеев. Однако, по словам Якова Федорова, полицейские не пристают, только выполняют инструкции и протоколы в рамках закона. Все проверки и выплата штрафов или совершение других платежей осуществляет в электронной форме. Вся система оцифрована.

«Даже Президент подметает территорию вокруг своей резиденции»

Мы поинтересовались, как же развита инфраструктура в Руанде - стране с нулевой терпимостью к коррупции.

«Инфраструктура является следствием того, что в стране нулевая терпимость к коррупции. То есть, Руанда - одна из беднейших в мире стран по ВВП на душу населения - ниже только десяток стран вроде Южного Судана, Кирибати. Несмотря на это, здесь идеальные дороги, при чем есть тротуар, велодорожки, озеленения», - поделился блогер.

Как отмечает путешественник, идеальная чистота везде, даже в районе базара. Секрет не в коммунальных службах, а в том, что и не мусорят и убирают рядом с собой абсолютно все.

«Это говорит о том, что люди сами следят за чистотой и порядком Даже рассказывают, что Президент раз в неделю выходит и подметает улицы вокруг президентской резиденции. Местные жители научились думать не только о себе, но и о своем окружении. Руанда - самая чистая страна, которую я когда-либо посещал, даже сравнивая с самыми развитыми европейскими странами»,- подчеркнул Яков Федоров.

Мясо курицы считается деликатесом

Что касается местной кухни, из мяса руандийцы чаще используют говядину, козлятину. При чем курица в местных краях считается деликатесом. Чаще всего в местных кафе курица стоит дороже, чем говядина. Самое главное, что во всех местах хорошо следят за санитарией, отметил путешественник.

Из экзотического лакомства блогер перечислил несладкие бананы (по вкусу очень похожи на картофель фри), матоке - жареные бананы, угали - кукурузная каша.

Экологичная Руанда

У продавцов, по словам путешественника, не сможете попросить полиэтиленовых пакетов. Используются только бумажные.

«В Руанде полиэтиленовые пакеты запрещены еще с 2008 года. Страна одной из первых в мире полностью отказалась от них ради экологии. Даже не просто запретили, а мотивировали налогами производителей бумажных пакетов, которых раньше не было в стране», - добавил Яков Федоров.

Соседняя Уганда: Схожие традиции, выкуп за невесту, кочевая культура

По словам тревел-блогера, многие традиции здесь схожи с нашими.

«Это можно судить по соседней Уганде, которую посетил сразу же, как вышел с карантина. Многие африканские страны, так же, как и мы, происходят от кочевой культуры. По всей Африке есть игра, аналогичная нашему тогызкумалак. Некоторые исследователи даже считают, что эта игра зародилась в Африке. В племенах Эфиопии или у народностей Уганды есть аналогичный нашему «калын мал» выкуп за невесту. Их жилище по форме и типу очень похоже на юрту. При таком климате. Даже менталитет угандийцев схож с казахстанскими. Единственное отличие - другие условия обитания, страна более перенаселенная, но многие семейные ценности, уважение к родителям и семье, отзывчивость людей остаются неизменными»,- добавил тревел-блогер Яков Федоров.