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    И.о. президента Кыргызстана Садыр Жапаров уйдет в отставку

    26 Октября 2020, 15:41

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - И.о. президента, премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров будет участвовать в президентских выборах. Об этом Жапаров сообщил в ходе своей рабочей поездки в Кочкорский район, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    По его словам, он сложит полномочия исполняющего обязанности главы государства в начале декабря, чтобы принять участие в президентских выборах.

    «Я пойду на выборы наравне с другими. Если выберут меня, буду президентом, если нет, то буду обычным гражданином», — сказал Садыр Жапаров.

    Выборы президента Кыргызстана намечены на 10 января 2021 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кыргызстан
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