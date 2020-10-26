И.о. президента Кыргызстана Садыр Жапаров уйдет в отставку

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - И.о. президента, премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров будет участвовать в президентских выборах. Об этом Жапаров сообщил в ходе своей рабочей поездки в Кочкорский район, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

По его словам, он сложит полномочия исполняющего обязанности главы государства в начале декабря, чтобы принять участие в президентских выборах.

«Я пойду на выборы наравне с другими. Если выберут меня, буду президентом, если нет, то буду обычным гражданином», — сказал Садыр Жапаров.

Выборы президента Кыргызстана намечены на 10 января 2021 года.