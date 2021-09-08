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    I Международный форум молодых ученых стартовал в Алматы

    8 Сентября 2021, 13:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал I Международный форум молодых ученых «Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Организатором крупного научного события выступил Совет по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева.

    I Международный форум молодых ученых будет посвящён достижениям науки за период независимости Казахстана.

    Поддержку в проведении Форума оказали Национальная академия наук Республики Казахстан и Министерство образования и науки Республики Казахстан.

    В работе форума молодых ученых «Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития» участие примут порядка 200 спикеров и докладчиков из 14 стран - Казахстан, Беларусь, Великобритания, Германия, Канада, Китай, Латвия, Португалия, Россия, США, Таджикистан, Турция, Украина, Франция.

    Цель Форума науки - объединение ученых, политиков, лидеров отраслей, представителей гражданского общества и СМИ для обсуждения актуальных вопросов развития отечественной науки.

    В рамках программных мероприятий Форума состоится анализ достижений науки Казахстана за годы независимости. Одним из главных результатов проводимой политики Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в области науки и образования в стране является целое поколение молодых ученых. Они станут главными участниками предстоящего мероприятия. Молодые ученые представят свои идеи на выставке научных проектов, а также выступят с инициативами и предложениями по развитию отрасли на научных сессиях «Зеленый мир» и «Личность и общество».

    Ключевым мероприятием Форума станет Пленарная сессия «Взаимодействие государства, науки и бизнеса- ключевой фактор инновационного развития страны» с участием представителей государственных органов, Академий наук Казахстана и стран ближнего зарубежья, бизнеса.

    В течение трёх дней на площадках Форума пройдут: открытые лекции по коллаборации науки и предпринимательства, научно-популярные воркшопы от известных популяризаторов науки, выставка научных достижений и шоу-кейсы молодых ученых страны, круглый стол по устойчивому развитию науки и конференция по искусственному интеллекту и Big Data в медицине.

    Студентов и магистрантов, кто только делает первые шаги в науке, ожидают, первый республиканский предпринимательский диктант, интеллектуальное состязание «Science Slam- Казахстан» и конкурс инновационных бизнес-проектов «Молодежный Start UP».

    Завершится масштабное событие чествованием победителей научных конкурсов Фонда Нурсултана Назарбаева.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Образование Наука Общество Международная деятельность РК
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