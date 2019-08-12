I Каспийский экономический форум проходит в Туркменистане

ТУРКМЕНБАШИ. ТУРКМЕНИСТАН СЕГОДНЯ - КАЗИНФОРМ – Сегодняв конгресс-центре Национальной туристической зоны «Аваза», расположенной в 12километрах от города Туркменбаши, с участием президента ТуркменистанаГурбангулы Бердымухамедова начала работу Международная конференция «Каспийскоеморе: в интересах развития международного экономического сотрудничества»,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на государственное информационное агентствоТуркменистана «Туркменистан сегодня».

Повесткадня конференции, являющейся главным мероприятием Первого Каспийскогоэкономического форума, включает актуальные вопросы, касающиесяактивизации плодотворного взаимодействия прибрежных стран и всехзаинтересованных зарубежных партнёров. Приветствуясобравшихся, президент Туркменистана поблагодарил всех отклик на приглашениепринять участие в работе Первого Каспийского экономического форума. ГурбангулыБердымухамедов выразил признательность всем прикаспийским странам за поддержкуинициативы туркменской стороны о созыве Первого Каспийского экономическогофорума, а также за активное участие в его подготовке.

По его словам, пройдендействительно большой путь, достигнуты важнейшие договорённости вполитико-дипломатической сфере, сформирована широкая, содержательная правовая базасотрудничества. Итогом этой работы стало подписание в прошлом году в АктауПрезидентами пяти государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря –документа, открывающего огромные перспективы для партнёрства. За прошедшие годыподписан также солидный пакет пятисторонних соглашений по конкретнымнаправлениям деятельности на Каспии, сказал туркменский лидер.