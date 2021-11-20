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    «Hyundai Accent» сгорел дотла в центре Уральска

    20 Ноября 2021, 19:51

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – «Hyundai Accent» сгорел дотла в центре Уральска. Предварительная причина пожара - поджог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    Машина сгорела 20 ноября. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в дежурную часть Абайского отдела полиции поступило сообщение о том, что возле дома 235/1 по проспекту Н. Назарбаева горит автомобиль.

    «На место выехали сотрудники полиции и пожарной части, автомашина полностью сгорела. На месте происшествия ни владельца, ни свидетелей, ни очевидцев не было. Автомашина была без государственных номерных знаков. Владелец не установлен. Транспорт водворили на специальную стоянку. Заявлений по факту угона не поступало», - рассказали в пресс-службе ведомства.

    В пресс-службе ДЧС ЗКО дополнили, что предварительная причина пожара – поджог.

    «Hyundai Accent» был без газобаллонного оборудования. Огнетушитель не применялся. Жертв и пострадавших нет. Ущерб и виновные лица устанавливаются. Пожар ликвидирован в 04:53», - отметили в ДЧС ЗКО.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Происшествия
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