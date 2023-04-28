Хватит ли мощности Петропавловской ТЭЦ-2 на строительство новых объектов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области строительные компании обеспокоены ситуацией на Петропавловской ТЭЦ-2. Застройщиков волнует запас мощности теплоцентрали, хватит ли ее на новые многоэтажные жилые дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопрос подняли в региональной палате предпринимателей на встрече руководителей строительных компаний с заместителем акима области Сатжаном Аблалиевым. Чиновник заверил, что пока опасения беспочвенны.

«Мощность станции - 713 Гкал. Последние несколько лет стабильно используем 512-515 Гкал. Провели инспекцию розданных технических условий. Видим, что есть те, кто получил их и не ведут строительства, некоторые получили больше, чем используют. Будем разговаривать после проведенной ревизии об уменьшении выданных техусловий. Этот запас обеспечит нам на два-три года строительство социальных и жилых объектов города. В ближайшие месяцы начнем раздавать техусловия на новые объекты», - сказал С. Аблалиев.

Он отметил, что сейчас акимат Петропавловска разрабатывает проект развития теплосетей города.

«Там будет видно, какие тепломагистрали нужно ремонтировать, достраивать. Все зависит от многих факторов. Если придет газ, то часть микрорайонов города можно будет перевести на этот вид отопления. Нужно дождаться решения Правительства по газу», - сказал С. Аблалиев.

Замакима области добавил, что в этом году на Петропавловской ТЭЦ-2 продолжится ремонт и начнется строительство новой дымовой трубы.

«В прошлом году при подготовке к отопительному сезону акционеры выделили средства на ремонт котлов, зданий, газоходов. Было вложено 12,5 млрд тенге. За прошедший отопительный сезон проблем не возникало, снижения температурного режима не наблюдалось. Недавно была встреча акима области с акционерами. Они доложили о планах на будущий отопительный сезон. Будет вложено около девяти млрд тенге на различные ремонты ТЭЦ, начнется строительство новой дымовой трубы. Она заменит упавшую и одну из существующих труб. Строительство завершится в конце года. Подключение – в следующем», - проинформировал С. Аблалиев.



