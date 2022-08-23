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    Хватит ли мощностей для хранения прогнозируемого урожая зерновых в РК

    23 Августа 2022, 11:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проводится постоянный мониторинг подготовки элеваторов к приемке нового урожая. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общая емкость хранения зерна в республике составляет 29,1 млн тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 12,6 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей – 16,5 млн тонн. Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет», - сказал Ербол Карашукеев.

    Вместе с тем, министр отметил, что акиматам областей необходимо обеспечить готовность зернохранилищ к приемку нового урожая.

    «В связи со сложившейся геополитической ситуацией в мире, а также снижением производства зерновых в ряде стран, перед нами стоит важная задача по обеспечению продовольственной безопасности», - подчеркнул Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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