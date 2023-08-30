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    Хватит ли корма для сельхозживотных на зиму в СКО

    30 Августа 2023, 17:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области процесс заготовки кормов проходит в штатном режиме. Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году в регионе кормовые культуры посеяли на 367,4 тыс. га. В том числе более 121 тыс. га однолетних трав, свыше 16 тыс. га – многолетних, 195 тыс. га – многолетников прошлых лет и более 34 тыс. га силосных культур. Площадь кормовых культур на орошаемых землях в этом году увеличили на одну тыс. га - до 2,4 тыс. га. Завезли 315 тонн семян кормовых культур.

    Вся необходимая техника для заготовки кормов вышла на поля. Всего на вооружении имеется 101 кормоуборочный комбайн, 25 - кукурузоуборочных, 4,6 тыс. валковых жаток, более 1 тыс. косилок, 953 тракторных граблей, 996 пресс-подборщиков, 658 стогометателей. Задействованы 1 174 кормозаготовительных бригады.

    «В области началась уборка зерновых и зернобобовых культур, за счет чего будет обеспечиваться потребность сельскохозяйственных животных в фураже. Для снижения себестоимости заготовки кормов выделено 1,9 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. Для удешевления стоимости кормов выделено 2,4 млрд тенге субсидий», - сообщили в управлении.

    Агроформирования, занимающиеся животноводством, сами сеют кормовые культуры, заготавливают силос и сенаж, имеют собственные комбикормовые цеха.

    По информации управления, сельхозпредприятия население кормами за счет паев и по льготной цене реализуют своим сотрудникам, пенсионерам и малоимущим. Средние цены на сено составляют до 35 тыс. тенге за тонну. Перед началом уборки аграриев попросили вблизи населенных пунктов не использовать комбайны с измельчителями, чтобы обеспечить население соломой.

    На утро 23-го августа в регионе заготовили 874,4 тыс. тонн сена и 231,4 тыс. тонн сенажа.

    Для проведения успешной зимовки скота по нормам требуется 940 тыс. тонн сена, 211 тыс. тонн сенажа, 216 тыс. тонн силоса, 867 тыс. тонн соломы и 818 тыс. тонн зернофуража.

    Ожидаемая численность поголовья сельскохозяйственных животных зимой составит более 1 млн голов. В том числе 432 тыс. голов крупного рогатого скота, 441 тыс. голов мелкого и 141 тыс. голов лошадей.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство Животные
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