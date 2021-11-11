Новости
Хулиганы запустили фейерверк на крыше автобуса в Алматы
11 Ноября 2021 14:56
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Неизвестные молодые люди запустили фейерверк прямо на крыше движущегося пассажирского автобуса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПосле взрывов в Жамбылской области 56 человек нуждались в срочной психологической помощи 58-летняя женщина погибла под колесами городского автобуса в Таразе Чем важна ревакцинация, что делать человеку во время простуды - ответы врача
Видео инцидента появилось в сети. На кадрах видно, как двое молодых парней запустили салют на крыше автобуса возле одной из остановок в городе.
В департаменте полиции города прокомментировали случай.
«Соответствующие подразделения Департамента полиции города Алматы уже ориентированы на установление личностей хулиганов, задержание и привлечение их к ответственности», - сообщили в пресс-службе полиции.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Столичные службы такси реформируют
- Закрыта часть трассы Самара-Шымкент в Актюбинской области
- В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
- После взрывов в Жамбылской области 56 человек нуждались в срочной психологической помощи
- На Каспии пограничники изъяли у браконьеров 9 тонн ценной рыбы и 3 тюленей
- 58-летняя женщина погибла под колесами городского автобуса в Таразе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047