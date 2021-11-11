Хулиганы запустили фейерверк на крыше автобуса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Неизвестные молодые люди запустили фейерверк прямо на крыше движущегося пассажирского автобуса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента появилось в сети. На кадрах видно, как двое молодых парней запустили салют на крыше автобуса возле одной из остановок в городе.





В департаменте полиции города прокомментировали случай.

«Соответствующие подразделения Департамента полиции города Алматы уже ориентированы на установление личностей хулиганов, задержание и привлечение их к ответственности», - сообщили в пресс-службе полиции.