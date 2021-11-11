+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 8 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Хулиганы запустили фейерверк на крыше автобуса в Алматы

11 Ноября 2021 14:56
Поделиться:
Хулиганы запустили фейерверк на крыше автобуса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Неизвестные молодые люди запустили фейерверк прямо на крыше движущегося пассажирского автобуса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Закрыта часть трассы Самара-Шымкент в Актюбинской области
После взрывов в Жамбылской области 56 человек нуждались в срочной психологической помощи 58-летняя женщина погибла под колесами городского автобуса в Таразе Чем важна ревакцинация, что делать человеку во время простуды - ответы врача

Видео инцидента появилось в сети. На кадрах видно, как двое молодых парней запустили салют на крыше автобуса возле одной из остановок в городе.



В департаменте полиции города прокомментировали случай.

«Соответствующие подразделения Департамента полиции города Алматы уже ориентированы на установление личностей хулиганов, задержание и привлечение их к ответственности», - сообщили в пресс-службе полиции.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Транспорт   #Видео   #МВД РК   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Закрыта часть трассы Самара-Шымкент в Актюбинской области
После взрывов в Жамбылской области 56 человек нуждались в срочной психологической помощи
58-летняя женщина погибла под колесами городского автобуса в Таразе
Чем важна ревакцинация, что делать человеку во время простуды - ответы врача
Популярное
1 Руководителя управления образования назначили в СКО
2 «В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
3 10 лет проведет в тюрьме продавец наркотиков в СКО
4 В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
5 «КамАЗ» перевернулся и загорелся на трассе в СКО
6 1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Читайте также
На Каспии пограничники изъяли у браконьеров 9 тонн ценной рыбы и 3 тюленей
58-летняя женщина погибла под колесами городского автобуса в Таразе
Руководителя управления образования назначили в СКО
«В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
10 лет проведет в тюрьме продавец наркотиков в СКО
В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
«КамАЗ» перевернулся и загорелся на трассе в СКО
1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив