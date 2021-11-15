Хулиганы, устроившие на крыше автобуса фейерверк, задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала хулиганов, устроивших на крыше автобуса фейерверк, передает корреспондента МИА «Казинформ».

«Всего их четверо. Роли каждого изначально были распределены. Один отвлекал водителя автобуса, второй – снимал происходящее на камеру сотового телефона, еще двое – непосредственные исполнители, забравшиеся на крышу общественного транспорта и устроившие салют. Среди них есть несовершеннолетние. В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело по ст.293 УК РК (Хулиганство). Кроме того, в действиях хулиганов усмотрены признаки правонарушения, предусмотренные ст.436 КРКобАП», - информировал начальник Управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Думан Аухадиев.

Спикер, между тем, отметил, что в ходе расследования будет установлен истинный мотив столь циничного поведения молодых людей, которые создали реальную угрозу для пассажиров автобуса. К слову, один из участников хулиганства, прыгая с крыши автобуса, получил травму головы.

Ранее в сети появилось видео неизвестных молодых людей, которые запустили фейерверк прямо на крыше движущегося пассажирского автобуса в Алматы. Позже участники инцидента выложили видео , в котором заявили, что это был пранк.



