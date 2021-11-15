+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 1 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Хулиганы, устроившие на крыше автобуса фейерверк, задержаны в Алматы

15 Ноября 2021 12:26
Поделиться:
Хулиганы, устроившие на крыше автобуса фейерверк, задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала хулиганов, устроивших на крыше автобуса фейерверк, передает корреспондента МИА «Казинформ».

Новости по теме
С помощью игрушечного пистолета ограбил дом житель Туркестанской области
Арендное жилье для работающей молодежи: прием документов стартовал в Алматы Сколько лиц ежегодно лишается родительских прав в Казахстане Как казахстанцам продать или купить авто не выходя из дома

«Всего их четверо. Роли каждого изначально были распределены. Один отвлекал водителя автобуса, второй – снимал происходящее на камеру сотового телефона, еще двое – непосредственные исполнители, забравшиеся на крышу общественного транспорта и устроившие салют. Среди них есть несовершеннолетние. В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело по ст.293 УК РК (Хулиганство). Кроме того, в действиях хулиганов усмотрены признаки правонарушения, предусмотренные ст.436 КРКобАП», - информировал начальник Управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Думан Аухадиев.

Спикер, между тем, отметил, что в ходе расследования будет установлен истинный мотив столь циничного поведения молодых людей, которые создали реальную угрозу для пассажиров автобуса. К слову, один из участников хулиганства, прыгая с крыши автобуса, получил травму головы.

Ранее в сети появилось видео неизвестных молодых людей, которые запустили фейерверк прямо на крыше движущегося пассажирского автобуса в Алматы. Позже участники инцидента выложили видео , в котором заявили, что это был пранк.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Видео   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
С помощью игрушечного пистолета ограбил дом житель Туркестанской области
Арендное жилье для работающей молодежи: прием документов стартовал в Алматы
Сколько лиц ежегодно лишается родительских прав в Казахстане
Как казахстанцам продать или купить авто не выходя из дома
Популярное
1 Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
2 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
3 Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
4 Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
5 Дедовщина в спортинтернате Степногорска: накажут ли за это чиновников
6 Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Читайте также
Как казахстанцам продать или купить авто не выходя из дома
Более 125 тыс заявлений и сообщений о бытовом насилии поступило в полицию с начала года в РК
Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
Дедовщина в спортинтернате Степногорска: накажут ли за это чиновников
Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив