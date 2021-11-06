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    Художник Карипбек Куюков представил свои картины на EXPO 2020 в Дубае

    6 Ноября 2021, 16:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Известный карагандинский художник и активист антиядерного движения Карипбек Куюков на EXPO 2020 в Дубае (ОАЭ) представил более сорока своих картин. Выставка произведений живописца на международной площадке была организована руководителем проекта «Картина мира» Даутом Шайхисламовым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проект «Картина мира» заключается в том, что 2020 человек должны оставить свой след на огромном холсте размером 5 метров на 1,20. Одним из первых, кто внёс свой штрих, был казахстанский велогонщик Александр Винокуров. В завершение, когда все 2 020 человек отметятся на холсте, организаторы проекта подкорректируют изображения и появится картина мира, которую можно будет внести в Книгу рекордов Гиннесса», – рассказал К. Куюков.

    Несколько новых работ Карипбек Куюков создал непосредственно на выставке под впечатлением от EXPO.

    «Эмоций много. После всего увиденного у меня родилось несколько картин. На одной из них я изобразил отель Дубая, который построен на воде», – поделился художник.

    Карипбек Куюков провёл в ОАЭ две недели и недавно вернулся домой. В декабре он вновь поедет в Дубай, чтобы завершить проект «Картина мира». А тем временем его работы продолжают радовать посетителей EXPO.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура Арабские эмираты ОАЭ
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