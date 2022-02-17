Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Художественную студию при поддержке государства открыл житель Актау

    17 Февраля 2022, 22:20

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Благодаря безвозвратному гранту от государства Абугали Мынбаев из Актау открыл собственную художественную студию, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Художник является выпускником Мангистауского колледжа искусств по специальности «Живопись». На сегодняшний день в своей художественной студии «Айзере» он развивает творческий талант молодых дарований.

    В студии Абугали Мынбаева на бесплатной основе обучаются около 80 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Они посещают занятия два раза в неделю и осваивают тонкости рисования. По словам руководителя студии, изобразительное искусство, рисование могут поспособствовать выбору будущей профессии у ребенка.

    «Наша главная цель - привить детям творческие ценности и совершенствовать их. Дать возможность молодому поколению проявить себя, а также повысить интерес детей к рисованию. Создать условия, чтобы дети могли с пользой провести свое свободное время. Конечно, мы хотим поддержать молодежь, которая мечтает стать дизайнером одежды или архитектором», - говорит Абугали Мынбаев.

    Кроме того, руководитель студии планирует организовать мастер-классы и выставки различной тематики для дальнейшего развития молодых художников.

    Напомним, еще один молодой предприниматель из Жанааркинского района Карагандинской области открыл кинозал на грант акима района.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Культура Мангистауская область Регионы Казахстана Общество Искусство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски