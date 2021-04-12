Huawei модернизирует рынок хранения данных нового поколения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Традиционные системы хранения данных, построенные на гибридных системах, с масштабным ростом цифровой нагрузки на предприятия, уже не в состоянии справиться с огромными объемами информации. На их смену приходятся all-flash хранилища, которые не только предлагают лучшую производительность, но и являются более надежными с точки зрения безопасности. Huawei став первопроходцем в этом сегменте, произвела настоящую революцию на рынке all-flash систем хранения данных с выпуском линейки систем OceanStor Dorado V6, передает МИА «Казинформ».

«Как правило, в нашу цифровую эпоху объемы данных во всех отраслях экономики возрастают, и у заказчиков возникает потребность хранить эти объемы данных, оперативно их обрабатывать, проводить аналитику, монетизировать», - говорит технический директор подразделения IT-решений Huawei Technologies Казахстан Никита Орешкин.

По данным специалиста, all-flash устройства во многом превосходят все ранее существовавшие модели и системы хранения данных. Системы стали более продвинутыми не только за счет высокого уровня производительности, скорости и надежности. В них также применяются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

В частности в продукте Huawei OceanStor Dorado V6 модуль управления Intelligent Baseboard Management Controller, благодаря которому, устройство может прогнозировать возможные неполадки и оперативно устранять их.

«Мы понимаем как работает all-flash массив начиная от аппаратного уровня и заканчивая уровнем приложения, как оно обращается к данным, как данные попадают в память контроллеров, обрабатываются ими и записываются на накопители. Также в массивах используется чип искусственного интеллекта — Ascend 310. Благодаря этому, получается оптимизировать производительность массива, алгоритмы работы кэш-памяти. Соответственно увеличить производительность работы массива целиком», - комментирует Никита Орешкин.

Как сообщают в Huawei, количество сфер, в которых используются all-flash практически не ограничено, так как сегодня все сегменты бизнеса и промышленности требуют хранения огромных массивов информации. К примеру, OceanStor Dorado V6 набирает популярность у банков, сотовых операторов, промышленных и государственных корпораций. Стоит отметить, что партнеры Huawei уже смогли сравнить и оценить качество представленной all-flash системы.

«Идея цифровой трансформации сейчас очень популярна. Мир меняется очень быстро, технологии не стоят на месте, их стремительное развитие позволяет сейчас достигать таких результатов, о которых ранее даже предположить не могли. В рамках цифровой трансформации мы продолжаем работы по оптимизации наших процессов и автоматизации тех задач, которые считаем недостаточно цифровыми. В этом всем нам конечно же помогает наш партнер в лице компании Huawei», - говорит Олег Добжаев, ИТ – директор АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Limited).

По словам ИТ – директора АО «Altyn Bank» Олега Добжаева, внедренная в банке СХД OceanStor Dorado 5000 v6 активно используются под промышленные базы данных и виртуализацию высоконагруженных систем. При этом, СХД демонстрирует только положительной результат. Эффективность данной СХД очень высокая.

Банк сотрудничает с компанией Huawei с 2018 года. Помимо СХД, банк использует решения от Huawei для сетевой инфраструктуры центра обработки данных, филиальной сети, серверные решения, решение Wi-Fi и другие.

В Huawei заключили, что применение твердотельных накопителей, и OceanStor Dorado V6 в частности, не только позволяет снизить число отказов, обеспечить более надежную сохранность данных и сэкономить пространство, но также снижает и энергопотребление. Помимо высокой производительности, пользователям также гарантируется полная техническая поддержка и постпродажное обслуживание.

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