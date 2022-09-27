Huawei и цифровое развитие Центральной Азии: главные события Digital Bridge 2022

В столице завтра стартует четвертый Международный технологический форум Digital Bridge 2022. Представители государственных органов, венчурные инвесторы, технологические предприниматели и ведущие казахстанские и международные эксперты, в числе которых специалисты компании Huawei Technologies Kazakhstan, соберутся на одной площадке для обсуждения актуальных вопросов по цифровой трансформации и модернизации производственных процессов в современных реалиях.

Организаторами мероприятия выступает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан при участии акимата города Астаны и международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Форум проводится при поддержке компании Huawei Technologies Kazakhstan, АО «Kaspi Bank», Tech Culture, KPMG и др.

Главной темой форума «Digital Bridge» в этом году стала концепция «Central Eurasia as a New Tech Platform - Центральная Евразия как новая технологическая платформа». Являясь связующим звеном между Европой и Азией, Казахстан создает новую реальность для евразийского региона за счет внедрения цифровых технологий, а также создания условий для перехода экономики на принципиально новый вектор развития – цифровую экономику будущего.

В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание с участием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, панельные сессии на высшем уровне, посвященные обсуждениям возможностей устойчивого цифрового развития экономики, государственного управления и социальной сферы, выставка технопарков стран-участников Организации Тюркских государств и стран Центральной Азии, а также Центрально-Азиатский форум по управлению интернетом 2022.

Кроме того, важной частью мероприятия станет мини-форум «5G on Silk Road», организованный компанией Huawei Technologies, на котором эксперты индустрии будут обсуждать наиболее актуальные вопросы цифровой трансформации отрасли связи в целом и построения в Казахстане сетей пятого поколения 5G, в частности. Зарегистрироваться и присоединиться к онлайн-трансляции мероприятия можно по ссылке.

Для более детальной демонстрации возможностей 5G на форуме создана выставочная зона, где можно ознакомиться с возможностями сетей последнего поколения, представленных компанией.

Также в рамках форума планируется подписание серии меморандумов о взаимопонимании Huawei Technologies Kazakhstan с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) и Министерством науки и высшего образования РК для углубления сотрудничества, направленного на развитие казахстанской информационно-коммуникационной инфраструктуры.

«Республика Казахстан сегодня по праву является одним из лидеров евразийского региона во многих сферах цифровой трансформации. Активные действия государства на пути к цифровой экономике и созданию современной ИКТ-инфраструктуры открывают новые векторы развития страны, — отметил Чжао Сюй, Генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan. — Компания Huawei как один из мировых лидеров в сфере ИКТ-технологий готова поделиться своим опытом и экспертностью для поддержки цифровой трансформации инфотелекоммуникационных услуг Казахстана и создания новой ценности для отраслей страны».

О компании Huawei

Компания Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы – телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 188 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei – частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.