Huawei анонсировала систему Intelligent Twins

ПЕКИН - ШАНХАЙ. КАЗИНФОРМ – Телекоммуникационная компания Huawei на конференции Huawei Connect 2020, проходившей на этой неделе в Шанхае, анонсировала систему Intelligent Twins («Интеллектуальные двойники»), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Huawei считают, что возможности Intelligent Twins, представляющей собой систематизированную архитектуру для интеллектуальной модернизации предприятий, позволяют вырабатывать собственные интеллектуальные решения.

Основой Intelligent Twins является облачный сервис, а ядром – искусственный интеллект. Intelligent Twins создает интеллектуальную открытую систему, способную воспринимать все измерения, работать в любых сферах деятельности и непрерывно эволюционировать, обеспечивая интеллектуальный опыт для людей, городов и предприятий во всех сценариях.

По словам президента бизнес-группы облачных вычислений и искусственного интеллекта Huawei Хоу Цзиньлуна, «в отраслях происходит переход на более высокий уровень от облачных вычислений к интеллектуальным технологиям. ИИ-инновации больше не приурочены к единственному сценарию, и переход к концепции использования интеллектуальных технологий во всех сценариях – это необратимая тенденция».

«Intelligent Twins – это интегрированная система с взаимодействием в пяти технологических сферах, объединяющая облачный сервис, сеть, граничную архитектуру и устройство», - отметил он.

На сегодняшний день Huawei с партнерами внедрили систему Intelligent Twins в более чем 600 проектах и предлагают использовать ее в различных секторах, например, в муниципальных службах, транспорте, промышленности, энергетике, финансах, здравоохранении и научных исследованиях. ИИ-технологии уже внедрены в 11 основных бизнес-процессов компании и применяются в 200 сценариях, включая НИОКР, производство, продажи и поставки.

На конференции город Шэньчжэнь и компания Huawei представили систему Shenzhen Intelligent Twins. Используя данные в качестве основы, Shenzhen Intelligent Twins будет применять преимущества новых технологий, таких как 5G, облачные вычисления, Интернет вещей, большие данные, ИИ и блокчейн, для построения системы, включающей в себя интеллектуальную служебную сеть, приложения, интеллектуальный хаб, систему взаимодействия с данными и интеллектуальную инфраструктуру. Итогом его реализации станет система «умный город». Это подстегнет цифровое преобразование Шэньчжэня и выведет его на новый уровень.

Генеральный менеджер департамента цифровых технологий группы компаний China FAW Group Го Юнфэн также считает, что «цифровое преобразование играет критически важную роль в выведении группы компаний на новый уровень.

«Вычисление знаний на основе HUAWEI CLOUD помогло FAW повысить квалификацию сотрудников до уровня экспертов в своей области, что привело к повышению производительности», - отметил Го Юнфэн.

Декан Колледжа искусственного интеллекта Китайского нефтяного университета доктор Сяо Личжи рассказал о новейшем применении системы Intelligent Twins в нефтегазовой сфере. «Система Intelligent Twins в нефтегазовой отрасли изменит облик промышленной цепочки. С помощью этой системы станут возможными создание интеллектуальных месторождений нефти и газа на этапе геологоразведки, добычи и производства первичного продукта, организация интеллектуальной логистики и складского хранения на этапе строительства трубопроводов и транспортировки, а также деятельность интеллектуальных нефтеперерабатывающих заводов и заправочных станций на завершающем этапе промышленной цепочки», - подчеркнул он.

HUAWEI CONNECT 2020 — это ежегодное мероприятие в области глобальных информационно-коммуникационных технологий, проводимое компанией Huawei.

Компания Huawei была основана в 1987 году и сегодня является глобальным поставщиком инфраструктуры и умных устройств в отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В компании работает более 190 тысяч сотрудников, а сама компания представлена более чем в 170 странах и регионах, обслуживая более 3 млрд человек во всем мире.