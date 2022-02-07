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    Хронология событий массовых беспорядков в Талдыкоргане

    7 Февраля 2022, 14:00

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Представляем вниманию пользователей нашего ресурса хронологию событий массовых беспорядков, имевших место на территории города Талдыкорган Алматинской области в дни трагического января, передает МИА «Казинформ».

    5 января в 00.40 минут 2022 года на центральной площади выступление акима перед митингующими в количестве около 2000 человек.

    Сбор митингующих – около 200 человек перед зданием УП города Талдыкорган с требованиями освободить адм. арестованных 5 января в 10:00 часов.

    Вытеснение митингующих от здания УП города Талдыкорган 5 января в 14:30.

    Нападение митингующих в количестве 3000 человек на сотрудников полиции 5 января в 15:05.

    Нападение митингующих в количестве 3000 человек на сотрудников полиции 5 января в 15:09.

    Нападение митингующих в количестве 3000 человек на сотрудников полиции 5 января в 16:07.

    Нападение митингующих в количестве 3000 человек на здание акимата Алматинской области 5 января в 15:27.

    Нападение митингующих в количестве 3000 человек на здание акимата Алматинской области, на сотрудников полиции и военнослужащих 5 января в 16:30.

    Вывод заместителя акима Алматинской области, получившего телесные повреждения

    Уничтожение митингующими спецтехники 17:00

    Снос памятника Первого Президента 5 января 17:30

    Нападение и захват здания УП города Талдыкорган и здания ДКНБ 5 января 17:40

    Нападение и захват здания ДП Алматинской области 5 января 19:48

    Нападение на следственный изолятор 7 января в 11:37

    Последствия массовых беспорядков в городе Талдыкорган.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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