Хранившего дома более 1 кг наркотиков мужчину задержали в Туркестанской области

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Хранившего дома более 1 кг наркотиков мужчину задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Оперативники задержали подозреваемого - ранее судимого жителя города Арыси. При обыске в доме полицейские обнаружили 20 полиэтиленновых свертков с содержимым, похожим на наркотическое вещество растительного происхождения. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению, в каждом свертке весом по 60-70 граммов оказалась высушенная марихуана. Общий вес в 20 свертках составила более 1 кг марихуаны. Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.



