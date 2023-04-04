Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Хранившего дома более 1 кг наркотиков мужчину задержали в Туркестанской области

    4 Апреля 2023, 21:13

    АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Хранившего дома более 1 кг наркотиков мужчину задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Оперативники задержали подозреваемого - ранее судимого жителя города Арыси. При обыске в доме полицейские обнаружили 20 полиэтиленновых свертков с содержимым, похожим на наркотическое вещество растительного происхождения. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению, в каждом свертке весом по 60-70 граммов оказалась высушенная марихуана. Общий вес в 20 свертках составила более 1 кг марихуаны. Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полиция расследует факт избиения учениками одной из школ Семея сверстницы
    Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    Жителю Аксу могут запретить употреблять алкоголь
    Ложную информацию о митинге запустили в соцсетях двое жителей Туркестанской области
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров