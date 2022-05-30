Хранить деньги в рублях эксперты не советуют - как долго российская валюта сохранит рост

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Российский рубль показывает рост и укрепился по отношению к доллару и евро. По данным KASE, на сегодня средневзвешенный курс российского рубля составляет 6,7 тенге. По данным Национального банка, официальный курс за прошедшие выходные составил 6,48 тенге. Эксперты поделились мнениями, с чем связано укрепление рубля и как долго продержится такая тенденция роста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Причины роста курса рубля

Экономист Арман Байганов пояснил причины роста российского рубля.

«В основном рост связан с геополитическим моментом. Почему укрепляется рубль? Во-первых, цена на нефть выросла. Есть вероятность, что цена и дальше будет расти. Во-вторых, сам доллар начал дешеветь. Согласно последним данным, в США могут поднять базовую ставку. Третий момент - профицит торгового баланса. Из-за санкций Россия больше экспортирует и меньше импортирует. Государство обязало экспортеров основную часть средств поменять на рубль, в долларах не держать. Соответственно, спрос на рубль высокий и рубль укрепляется. Частным лицам ограничили также вклады в долларах. Эти факторы повлияли на укрепление российского рубля. Тем не менее, после укрепления курса рубля в России снизили базовую ставку с 14 до 11%», - сказал Арман Байганов.

Старший аналитик департамента прикладных исследований AERC Евгения Пак пояснила, что наблюдаемое 24 мая значительное укрепление рубля до 58 к доллару (к тенге рубль также укрепился до 7,2 тенге за рубль) было временным.

«Укрепление рубля, в первую очередь, было связано с периодом налоговых выплат, в ходе которого осуществлялась продажа валютной выручки экспортерами в России. Продажа 80% валютной выручки стала обязательной для российских экспортеров с 28 февраля. Срок продажи составлял 60 дней. Данные требования означали, что российские экспортеры должны 80% полученной в долларах или евро выручки продать, обменять на рубли в течение не более 60 дней. Учитывая, что основная статья экспорта России сейчас это энергоресурсы, цены на которые взлетели, выручка экспортеров возросла», - сказала Евгения Пак.

По ее словам, на прошлой неделе из-за установленных требований на российский рынок был осуществлен мощный приток иностранной валюты от экспортеров в обмен на рубли.

«Экспортеры из-за установленных требований предъявили большой спрос на рубли, курс рубля вследствие этого сильно укрепился. Ведь в текущих условиях санкций, повлиявших на падение импорта в страну и ограничивших потоки капитала, установленные требования Минфина и Банка России являются основными движущими силами курсообразования рубля наряду с экспортом России», - добавила старший аналитик ДПИ AERC.

Эксперт объяснила, что положительное влияние на российскую валюту также оказали высокие цены на нефть и неудавшиеся переговоры ЕС о нефтяном эмбарго российский нефти.

«Однако уже 25 мая началось постепенное ослабление рубля к доллару, поскольку были смягчены условия продажи валютной выручки: с 80% долю обязательной к продаже выручки снизили до 50%. Вдобавок далее Банк России увеличил срок продажи валютной выручки с 60 до 120 рабочих дней. Все это привело к снижению искусственного со стороны российских экспортеров спроса на рубли и российский рубль начал слабеть. Данные меры для ослабления рубля были приняты властями России вследствие того, что переукрепленный рубль не выгоден российскому бюджету», - сказала Е. Пак.

Курс рубля по итогу прошлой недели закончил торги на уровне 6,48 тенге за рубль, что было ослаблением рубля по сравнению с началом прошлой недели.

Надолго ли сохранится укрепление рубля

«В текущих условиях, когда на курсообразование рубля в большей степени влияют неожиданные события, реализуемые властями России или странами ЕС в директивном порядке, давать прогнозы сложно. Можно только предположить, что при текущих высоких ценах на нефть, при прочих равных, российский рубль будет оставаться на уровне 6,2-6,6 к тенге. Такой уровень курса рубля к тенге крепче, чем до ситуации на Украине и он обусловлен падением импорта в Россию: данные торгового баланса России за 1 квартал 2022 года продемонстрировали значительное превышение экспорта над импортом в страну. Принимая во внимание условия продажи валютной выручки и продажи газа за рубли, спрос на российскую валюту остается высоким – выше спроса на иностранную валюту на российском рынке, что и является фактором крепкого рубля. Указанный диапазон можно ожидать «при прочих равных», - считает Евгения Пак.

Эксперт заявила, что курс рубля поменяется, если ЕС примет решение относительно эмбарго российской нефти.

«Запрет на импорт российской нефти будет означать падение не только импорта, но и экспорта России. Без вмешательства ЦБ России рубль может сильно ослабнуть, глубина падения будет зависеть от серьезности введенного нефтяного эмбарго. Пока же страны ЕС не могут договориться об эмбарго, давать прогнозы сложно», - сказала она.

В какой валюте лучше всего инвесторам и вкладчикам хранить деньги

Экономист Арман Байганов считает, что цена на нефть может дойти в пределах 120-130 долларов за баррель. Он заявил, что доллар на сегодня тоже девальвирует. Поэтому, по словам эксперта, деньги лучше всего хранить в национальной валюте.

Евгения Пак пояснила, что в наиболее сложной ситуации оказались сейчас инвесторы, которые вкладывали средства в российские бумаги. Здесь основную роль играет даже не курс рубля, а уже санкции, из-за которых вывод капитала из России осложнен.

«Что касается вкладчиков, то основная доля валютных вкладчиков в Казахстане держит средства в долларах, на втором месте – евро. Поэтому курс рубля серьезно не отразился на вкладчиках. Сильнее всего изменение курса рубля к тенге влияет на казахстанские компании, осуществляющие экспортно-импортные операции с Россией. Если речь идет о том, как влияет курс доллара на вкладчиков, то да, возможно, многие пожалели о покупке долларов в свое время по курсу 460-480 тенге за доллар. Тем не менее, валютные депозиты всегда сопряжены с риском, связанным с изменением курсообразования», - сказала Евгения Пак.

Ответ на вопрос, в какой валюте лучше хранить средства, сильно зависит от суммы и срока вложений, добавила старший аналитик ДПИ AERC.

«Если вы располагаете значительной суммой, которую хотите сберечь на срок более 1 года, то портфель должен быть диверсифицированным: часть в тенге, часть в долларах, часть в золоте и так положено. Однако если сумма, скажем, до 1 млн тенге и вы не уверены в том, что эта сумма вам точно не понадобится в течение года, хотя бы частично, если вы предполагаете, что все-таки будете часть средств изымать периодически, то лучше всего хранить средства в тенге, так вы меньше потеряете на обмене валют», - сказала спикер.

«Ставка по тенговым депозитам сейчас высокая и покрывает инфляцию. Храня средства в иностранной валюте, вы теряете их в реальном выражении. Напомню, что инфляция в США в апреле была 8,3% в годовом выражении при том, что ставка по долларовым депозитам в Казахстане до 1%. Средства в долларах из-за инфляции в США реально обесцениваются примерно на 7,3%», - объяснила эксперт.

Хранить средства в рублях эксперт Евгения Пак в целом не советовала бы: во-первых, динамика курса рубля подвержена в текущих условиях резким колебаниям. Во-вторых, двузначная инфляция в России в 17,5% в годовом выражении обесценивает рублевые вклады.



