HP Inc. открывает Академию инноваций и цифрового обучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки Республики Казахстан, компания HP Inc. и Mirai Partners подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества с целью содействия повышению квалификации и развитию талантов в секторе образования в Республике Казахстан посредством участия преподавателей в программе HP Innovation and Digital Education Academy (HP IDEA), передает МИА «Казинформ».

Компания HP Inc. совместно с Intel, лидером в производстве полупроводников, и Mirai Partners, консалтинговой компанией в сфере инноваций в образовании, запускает в Казахстане Академию инноваций и цифрового обучения HP IDEA.

Светлана Вырыпаева, глава представительства HPInc. в Казахстане: «Образование – один из секторов экономики, больше всех пострадавших от пандемии. В то же время это одно из самых многообещающих направлений, для которого современные технологии открывают бескрайние возможности. Уникальность виртуальной академии HP IDEA в том, что она ориентирована на педагогику в целом, а не на отдельный образовательный продукт».

Министерство образования и науки Республики Казахстан активно работает над цифровой трансформацией системы образования в стране и выразило заинтересованность в участии в Академии.

«Последние два учебных года стали настоящим испытанием для педагогов во всем мире. Закрытие школ, резкий переход на онлайн-обучение, адаптация к новым реалиям. Необходимо выстроить систему образования таким образом, чтобы никакие внешние факторы не могли остановить учебный процесс. Для этого важно дать педагогам новые знания и развить компетенции в области ИТ и интерактивного подхода к проведению занятий. Мы рады, что у наших учителей появилась возможность присоединиться к HP IDEA», - прокомментировал запуск программы Рустем Бигари, вице-министр образования и науки Республики Казахстан.

Компании HP Inc. и Intel предоставляют два направления для школ-участников HP IDEA:

· HPIDEAFellow – программа продолжительностью один год для передовых кадров и руководителей. Это иммерсивная программа повышения квалификации педагогов, предназначенная для того, чтобы учителя имели возможность получать доступ к новым формам обучения и развивать их;

· HPIDEAAssociate – программа включает обучение для представителей конкретной школы, разработанное выпускниками HP IDEA Fellows под руководством компаний Mirai и HP. Все сотрудники участвующих школ получат возможность стать HP IDEA Associate, участвуя в обучении, разработанном и проводимом выпускниками HP IDEA Fellows.