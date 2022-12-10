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    Хозяев для 26 остановок ищут в Уральске

    10 Декабря 2022, 04:58

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Как рассказал главный специалист отдела ЖКХ ПТ и АД Нурлыбек Муханбеткалиев, в Уральске 26 остановок хотят передать в доверительное управление и уже объявлен лот на электронной торговой площадке. Результаты тендера определятся 22 декабря. До этого времени предприниматель обязан внести гарантийный взнос в размере 1,3 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    Речь идёт об остановках, которые установили в 2017 и 2018 годах.

    - Согласно договору, предприниматель, выигравший тендер, должен содержать остановочные павильоны: обеспечивать чистоту, порядок, ремонт, нести расходы по подключению их к электросетям. При этом бизнесмену разрешено размещать рекламные материалы, отсюда и получать доход, - пояснил Нурлыбек Муханбеткалиев.

    На вопрос, почему не оставить остановки на балансе ЖКХ, он ответил, что это нагрузка на бюджет.

    Недавно уральцы пожаловались на состояние остановок за 10 миллионов тенге. Они отметили, что павильоны находятся в ненадлежащем состоянии. Однако в ЖКХ сообщили, что все замечания будут устранены предпринимателем в ближайшее время.
    Западно-Казахстанская область Акимат Транспорт
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