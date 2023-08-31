Хотел пошутить на девушкой: пассажир сообщил о бомбе в аэропорту Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пассажир, предоставивший недостоверную информацию о взрывчатом веществе в аэропорту Астаны привлечен к уголовной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.

Пассажир летевший из международного аэропорта Астаны по маршруту Астана-Алматы при регистрации сообщил, что у него есть бомба. В аэропорту объявлена тревога и сотрудникам пришлось срочно осмотреть объект.

Однако сотрудники службы авиационной безопасности международного аэропорта Астаны установили, что ни одного взрывчатого вещества на территории объекта не было. Пассажира ложно сообщившего информацию о взрывчатке сняли с рейса и он был передан сотрудникам линейного отдела полиции.

Сейчас в отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

«Аэропорт - стратегически важный объект. Каждый пассажир, прибывший сюда, тщательно проверяется перед посадкой в самолет. Пассажир, предоставивший ложную информацию о взрывчатке, сообщил в своем комментарии, что ему «понравилась девушка, и он хотел пошутить над ней». Однако авиационная безопасность - это тема, над которой нельзя шутить. Поэтому просим пассажиров ответственно отнестись к службе досмотра аэропорта и не распространять ложную информацию о взрывчатке», - рассказала руководитель PR службы АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Тойгуль Жубанисова.

С начала года в международном аэропорту Астаны зарегистрировано 30 случаев ложной информации о взрывчатых веществах.