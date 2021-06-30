Хотел напоить лошадь: подросток утонул в Павлодарской области

ПАВЛОДАР.КАЗИНФОРМ - Подросток погиб в результате несчастного случая в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вечером 29 июня в полицию Баянаульского района поступило сообщение от акима сельского округа о несчастном случае.

«Установлено, что в 21.00 часов на реке Ашысу в 5 км от села Жанатлек, 15-летний подросток с одноклассником катались верхом на лошади. Решив напоить животное, несовершеннолетний верхом на лошади зашел в воду, где упал с нее и утонул. Одноклассник позвал взрослых на помощь, но прибежавший отец уже не смог оказать помощь сыну, – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров. Стоит отметить, что с начала летнего периода в водоемах Павлодарской области утонуло трое несовершеннолетних.

