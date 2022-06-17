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    Хотел бы выразить претензии к высказываниям ряда российских депутатов в адрес Казахстана - Президент

    17 Июня 2022, 22:29

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Я, пользуясь этой трибуной, может быть это будет не совсем уместно, но, тем не менее, хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов: абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, неточные высказывания, так сказать. Журналистов и даже деятелей культуры. Об этом заявил Глава государства на 25- м Петербургском международном экономическом форуме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Я признателен Владимиру Владимировичу Путину, который сегодня исчерпывающим образом изложил позицию высшего руководства Кремля, в конце концов, по отношению к другим государствам, и, особенно, в отношении моей страны. Действительно, у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом. Все розни наносят ущерб между нашими народами и самой Российской Федерации. Вот эти высказывания мне не очень понятны. Как говорится, на чью мельницу воду льют вот эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда будь то решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране», – подчеркнул Президент.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Россия
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