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    Хорватия переходит на евро

    31 Декабря 2022, 14:00

    ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Новый 2023 год Хорватия встретит с новой валютой: с 1 января страна переходит на евро. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В рамках поэтапного, но быстрого внедрения единой европейской валюты более половины банковских автоматов были отключены, чтобы их можно было перезагрузить для выдачи новых банкнот. Хорватская куна и евро будут равноправно использоваться для наличных расчетов лишь в течение 14 дней.

    «Хорошо иметь при себе немного наличных, потому что в выходные банковская система будет в переходном состоянии. Следовательно, ни карты, ни интернет-банкинг работать не будут, поэтому хорошо иметь наличные на всякий случай. 2 января все должно уже быть в порядке и будет работать нормально», - сказал председатель Национального банка Хорватии Борис Вуйчич.

    1 января 2023 Хорватия также официально присоединяется к европейской Шенгенской зоне. Это означает, что люди могут пересекать границу между соседними государствами ЕС без паспортного контроля. Но зато это подразумевает более строгий контроль на границах Хорватии с государствами, не входящими в ЕС, такими, как Босния, поскольку через Хорватию теперь будет открыт доступ и в другие страны Шенгенской зоны.
    Евросоюз
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