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    Хорватия и Марокко определят бронзового призера ЧМ по футболу в Катаре

    17 Декабря 2022, 04:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре пройдет матч за третье место, в котором сыграют сборные Хорватии и Марокко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч Хорватия — Марокко пройдет в Дохе и начнется в 21:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция этой игры будет организована телеканалами «Qazaqstan» и «Qazsport».

    Напомним, сборная Хорватии в полуфинале потерпела поражение от Аргентины (0:3), а сборная Марокко уступила Франции (0:2).

    Сборная Франции является действующим чемпионом мира. В плей-офф французы также победили сборную Польши (3:1) и сборную Англии (2:1). Перед стартом ЧМ-2022 главным фаворитом турнира считалась сборная Бразилии, однако она вылетела еще в четвертьфинале.

    Ранее сообщалось, в воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле состоится финал чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.


    Фото: Sports.kz
    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
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