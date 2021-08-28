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    Хороший урожай льна и зерновых ожидают в Карагандинской области

    28 Августа 2021, 02:08

    КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ – Несмотря на аномально засушливое лето, фермеры Бухар-Жырауского района Карагандинской области дают благоприятный прогноз на урожай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель акима области Серик Шайдаров побывал на полях района, осмотрел состояние растений. Он также ознакомился с ходом заготовки кормов для скота.

    В селе Доскей крестьянское хозяйство «Стрелец», помимо зерновых, выращивает лён. По словам главы хозяйства Николая Васильченко, этой культурой засеяно 240 га и урожай ожидается выше прошлогоднего.

    Крестьянское хозяйство «Желдыбай» в селе Семизбуга обрабатывает 1 500 га пашни, а общая площадь земель – 3 300 га. Предприятие специализируется на животноводстве и для собственных нужд выращивает зерновые и травянистые растения. Имеется зернохранилище. Благодаря господдержке обновили сельхозтехнику.

    Серик Шайдаров также посетил КХ «Марат» в селе Тасшокы, КХ «Жалгас» в селе Акжар. Он убедился, что сельчане запаслись кормами для домашнего скота.

    В ходе рабочей поездки замакима проверил ход реализации спецпроекта «Ауыл- Ел бесігі». В Ботакаре строят физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 мест.

    По программе в районе профинансировано шесть проектов. Это капитальный ремонт школ в Кокпекты и Токаревке, Ростовского пришкольного интерната. В Баймырзе ремонтируют Дом культуры и дороги внутри посёлка.

    Серик Шайдаров поручил руководству района ежедневно следить за качеством работ и не допускать отставаний от графика.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Урожай Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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