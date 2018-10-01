Хорошие сдвиги сулит Послание Президента - депутат маслихата Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат маслихата Астаны, руководитель ОО «Қазақ қызы» Каракат Абден поделилась своим мнениием по поводу Послания Президента РК народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошло Послание Елбасы, из сказанных слов хочу отметить 2 пункта: 1) Повышение качества жизни. 2) Повышение качества дошкольного образования. Вопросы качества и доступности образования, здравоохранения, жилья, комфортного и безопасного проживания касаются каждой казахстанской семьи. В связи с этим Правительство пересмотрит приоритеты бюджетных расходов с акцентом на социальном секторе, безопасности и инфраструктуре», - написала депутат в Facebook.

Высказала она свое мнение и по поводу поручения Президента довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП.

«Финансирование будет направлено на реализацию намеченных реформ, которые обеспечат значительное повышение качества обслуживания населения», - отметила К. Абден.

Что касается дошкольного образования, то, по мнению спикера, основы мышления, умственные и творческие способности формируются в самом раннем детстве.

«Акценты в образовании смещаются в сторону модели «4К»: развития Креативности, Критического мышления, Коммуникабельности и умения работать в Команде. В этой сфере будут пересмотрены квалификационные требования, методы обучения, система оплаты труда воспитателей и других работников детских садов. Очень и очень хорошие сдвиги в сторону успешного будущего, дело осталось за качественной реализацией!», - заключила К. Абден.