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    Хорошее начинание для развития фондового рынка - Кайрат Келимбетов о народном IPO

    9 Сентября 2022, 10:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире программы «Новое время» телеканала Jibek Joly управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов заявил о том, что народное IPO - это хорошее начинание для развития фондового рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приоритетной задачей назвал работу по выводу национальных компаний на IPO. Также в своем Послании Глава государства заявил о перезапуске программы «Народное IPO».

    Кайрат Келимбетов считает, что это хорошее начинание в целом для финансовой индустрии.

    «Есть общий принцип: чем меньше государства в экономике, тем экономика более эффективная. Глава государства в Послании сказал, что «Самрук-Казына», владея национальными компаниями, все-таки будет оставаться в роли контроля государства. Значит, остальные акции будут реализованы. Был выбран очень важный принцип народного IPO. То есть, акции, в первую очередь, будут предоставляться гражданам Казахстана, чтобы иметь возможность увеличивать благосостояние», - сказал управляющий МФЦА.

    Кайрат Келимбетов в качестве примера привел IPO «Казатомпрома», реализованное в 2018 году. По его словам, с тех пор акции выросли почти в три раза.

    «Это такая возможность, когда граждане Казахстана могут купить с дисконтом. Также ожидается народное IPO «КазМунайГаза». Вместе со всей экономикой, будет расти их благосостояние. Поэтому, думаю, что это очень хорошее начинание для развития фондового рынка, в целом финансовой индустрии. С другой стороны – больше прозрачности в экономике, инвесторах, в эффективности управления. Это то, над чем работают все государственные органы и национальные компании», - пояснил управляющий МФЦА.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экономика МФЦА - фин. центр "Астана" JIBEK JOLY
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