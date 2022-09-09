Хорошее начинание для развития фондового рынка - Кайрат Келимбетов о народном IPO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире программы «Новое время» телеканала Jibek Joly управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов заявил о том, что народное IPO - это хорошее начинание для развития фондового рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приоритетной задачей назвал работу по выводу национальных компаний на IPO. Также в своем Послании Глава государства заявил о перезапуске программы «Народное IPO».

Кайрат Келимбетов считает, что это хорошее начинание в целом для финансовой индустрии.

«Есть общий принцип: чем меньше государства в экономике, тем экономика более эффективная. Глава государства в Послании сказал, что «Самрук-Казына», владея национальными компаниями, все-таки будет оставаться в роли контроля государства. Значит, остальные акции будут реализованы. Был выбран очень важный принцип народного IPO. То есть, акции, в первую очередь, будут предоставляться гражданам Казахстана, чтобы иметь возможность увеличивать благосостояние», - сказал управляющий МФЦА.

Кайрат Келимбетов в качестве примера привел IPO «Казатомпрома», реализованное в 2018 году. По его словам, с тех пор акции выросли почти в три раза.

«Это такая возможность, когда граждане Казахстана могут купить с дисконтом. Также ожидается народное IPO «КазМунайГаза». Вместе со всей экономикой, будет расти их благосостояние. Поэтому, думаю, что это очень хорошее начинание для развития фондового рынка, в целом финансовой индустрии. С другой стороны – больше прозрачности в экономике, инвесторах, в эффективности управления. Это то, над чем работают все государственные органы и национальные компании», - пояснил управляющий МФЦА.



