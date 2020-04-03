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    Хорошая возможность помочь своей стране - волонтер из Алматы - о призыве на спецсборы

    3 Апреля 2020, 17:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Волонтер оперативного штаба при акимате Алматы студент Аян Арлиулы поддержал Указ Президента РК Касым-Жомарта Токаева о проведении специальных сборов военнообязанных и призвал всех граждан помогать своему народу в такое непростое для всего мира время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Да, Указ я поддерживаю. Это хорошая возможность помочь людям, своей стране, выполнить свой гражданский долг. Мы, мужчины, должны это делать. Не вижу смысла отсиживаться дома в такие моменты. Конечно, это выбор каждого. Может кто-то боится вируса, мы, волонтеры, это тоже понимаем. Нужно быть осторожными. Лично во время волонтерства я много полезного увидел. Я и мои коллеги, друзья что-то новое для себя открыли. Видим, как государство помогает в такие моменты нашим гражданам. Лично моя гражданская позиция - когда есть такая возможность, то надо служить и помогать людям», - поделился мнением волонтер Аян Арлиулы.

    Он добавил, что в штабе волонтеры оказывают помощь по различным направлениям. Аян Арлиулы помогает развозить еду нуждающимся: многодетным семьям и инвалидам 1 и 2 группы.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О призыве военнообязанных на специальные сборы».

    Ранее министр обороны РК Нурлан Ермекбаев сообщил, что военнообязанные будут проходить специальные сборы по месту жительства.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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