Хорошая идея - член Королевского института градостроительства Англии о строительстве туркомплекса в Бозжыра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Королевского Института градостроительства Англии, директор по плэйсмэйкингу ТОО «Urban Living» Рикардо Марине высказался о строительстве туристического комплекса в урочище Бозжыра, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС.

Он прибыл по приглашению Министерства культуры и спорта на встречу с общественностью в Мангистауской области.

«Мне очень понравилось урочище Бозжыра, я путешествовал во многих странах, видел множество достопримечательностей, но эта уникальная местность - особенная. Очень важно к ней относиться бережно, предпринять все меры для защиты данной местности и регулирования потока туристов», - сказал Рикардо Марине.

По его словам, инфраструктура, коммуникации и образование должны идти рука об руку как неотъемлемые элементы в сохранении природных ресурсов, таких как Бозжыра.

Он также высказал свое мнение об идее строительства гостиницы в отдаленном районе.

«Если ресурсы отеля будут направлены на защиту, просвещение и осведомленность об ущелье, если проект будет реализовываться инвесторами с большой заботой об окружающей среде, если существует максимально безотходный механизм, то это хорошая идея. Если есть инструкции, объясняющие туристам, как вести себя на природе, как собирать мусор, при правильном обращении, Бозжыра, как и памятники природы во всем мире, можно будет развивать устойчивым образом» - отметил эксперт.

Каждый из членов общественного совета поделился своим мнением и выразил надежду на то, что реализация инвестиционных проектов принесёт пользу казахстанцам и позволит развить внутренний туризм.

В завершение встречи, участники выразили единое мнение о важности развития туризма и о нескольких предложениях по размещению объектов за границами природного заказника, на территории которого расположено урочище Бозжыра.