Хор смартфонов открыл Цифровую осень в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Цифровая осень стартовала в Алматы с необычного концерта - вместо музыкальных инструментов исполнители держали в руках... смартфоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Необычный концерт представили алматинцам на открытии «Цифровой осени». На сцену органного зала Казахской национальной консерватории вышли ее студенты, но вместо музыкальных инструментов они держали в руках гаджеты, с помощью которых сыграли несколько музыкальных произведений. Вначале прозвучал хор смартфонов и солистов, после чего к исполнению присоединился зал.

Как выяснилось, цифровую музыку удалось создать с помощью специального приложения на языке программирования Faust. В зависимости от положения телефона в пространстве менялся звук, издаваемый приложением, что и давало возможность авторам экспериментировать и создавать композиции.



Grame: Smart Faust - это площадка, где встречаются и творят композиторы, исполнители, исследователи и артисты самых разных жанров и направлений, увлечённые процессом инноваций. В их распоряжении не только передовое техническое оснащение, но и творческая и технологическая поддержка. Во время каждого сезона около 20 французских и зарубежных композиторов, а также разные другие артистические команды проводят здесь свои творческие резиденции.

Всего во время Цифровой осени пройдет 10 секций на цифровую тематику. Задействованные в этой программе французские артисты будут сотрудничать с казахстанскими студентами и артистами в рамках творческих мастер-классов и встреч в специализированных школах искусств и цифровых технологий.

Организаторами мероприятия выступают Посольство Франции в Казахстане, Министерство информации и коммуникаций РК, акимат Алматы. По словам организаторов, Франция - символ инноваций и современности, страна с обновлёнными горизонтами. Она намерена играть в Казахстане роль первой в мире культурной державы, предлагая все самое лучшее.

В этом году тематика сезона ориентирована на инновации. Осень дематериализуется, виртуализируя культурные проекты посольства Франции и его партнёров в симбиозе с политическим видением развитой цифровизации в Казахстане. Новые технологии станут ещё более доступными для всех, благодаря проводимым мероприятиям.