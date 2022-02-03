Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Холодолюбивые деревья начали высаживать в Актау

    3 Февраля 2022, 22:40

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау в этом году планируется высадить 3500 саженцев. В настоящее время высажено около 300 из них. Это хвойные, айлант, ясень, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В целях эффективного использования средств, выделенных на озеленение, в соответствии с поручением акима области Нурлана Ногаева специалисты в январе разработали план и подобрали растения, наиболее подходящие для климата города.

    Саженцы хвойных деревьев, а также айланта и ясеня выращиваются и адаптируются в эспериментальном Ботаническом саду Актау и высаживаются с почвой.

    «В Мангистау в течение года сохраняется температура воздуха выше +10°C. Прогноз погоды на февраль днем составляет +5 - +12°C. Это время подходит для высадки хвойных растений, а также для тех типов деревьев, которые любят холод. Они выращены в Ботаническом саду и имеют большую вероятность приживания, так как высаживаются с почвой»,- говорит директор Мангистауского эспериментального Ботанического сада Акжунус Иманбаева.

    Поливом, уходом за саженцами будет заниматься ГКП «Акбота».

    Напомним, в Актау посадят 25 тысяч деревьев.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Экология Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда можно высаживать новые деревья на месте сгоревших при пожаре
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски