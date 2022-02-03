Холодолюбивые деревья начали высаживать в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау в этом году планируется высадить 3500 саженцев. В настоящее время высажено около 300 из них. Это хвойные, айлант, ясень, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях эффективного использования средств, выделенных на озеленение, в соответствии с поручением акима области Нурлана Ногаева специалисты в январе разработали план и подобрали растения, наиболее подходящие для климата города.

Саженцы хвойных деревьев, а также айланта и ясеня выращиваются и адаптируются в эспериментальном Ботаническом саду Актау и высаживаются с почвой.

«В Мангистау в течение года сохраняется температура воздуха выше +10°C. Прогноз погоды на февраль днем составляет +5 - +12°C. Это время подходит для высадки хвойных растений, а также для тех типов деревьев, которые любят холод. Они выращены в Ботаническом саду и имеют большую вероятность приживания, так как высаживаются с почвой»,- говорит директор Мангистауского эспериментального Ботанического сада Акжунус Иманбаева.

Поливом, уходом за саженцами будет заниматься ГКП «Акбота».

Напомним, в Актау посадят 25 тысяч деревьев.