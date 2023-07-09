Холодную воду временно отключат в ряде микрорайонов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В пяти районах Алматы часть зданий временно отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ГКП «Алматы су», 11 июля с 9 до 18 часов подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные в Ауэзовском районе, в микрорайоне Жетысу-2.

11 июля с 08:00 до 20:00 временно будет приостановлено водоснабжение в Бостандыкском районе в контуре улиц Ходжанова-Байкадамова-Гагарина-Тажибаевой.

12 июля с 09:00 до 18:00 подача воды временно будет приостановлена потребителям, живущим в Наурызбайском районе в контуре улиц Культобе-Бердибай-Музбалак-Аскарова.

13 июля с 09:00 до 20:00 будет приостановлена подача воды в жилые и административные здания в Ауэзовском районе в контуре улиц Толе би-Саина-Р.Большая Алматинка (озеро Сайран)-Жубанова.

13 июля с 09:00 до 18.00 подача холодной воды будет ограничена потребителям мкр. Кокжиек Жетысуского района.

«Временное отключение от холодной воды потребителей в названных городских секторах связано с выполнением плановых ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения. Приносим извинения за временные неудобства», - сообщили в «Алматы су».