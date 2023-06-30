Холодную воду отключат в двух районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском и Бостандыкском районах Алматы временно отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ГКП «Алматы су» сообщили, что 4 июля с 09:00 до 20:00 часов в связи с выполнением плановых работ на сетях водоснабжения, подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные в Бостандыкском районе в контуре улиц - Байтурсынова - Тимирязева - Желтоксан - Абая, в микрорайоне Керемет.

В Алмалинском районе в следующих контурах: Абая - Гоголя - Абылайхана - Наурызбай батыра; Абая - Курмангазы - Наурызбай батыра - Муратбаева; Гоголя - Жибек жолы - Сейфуллина - Чайковского.