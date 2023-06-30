Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Холодную воду отключат в двух районах Алматы

    30 Июня 2023, 13:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском и Бостандыкском районах Алматы временно отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ГКП «Алматы су» сообщили, что 4 июля с 09:00 до 20:00 часов в связи с выполнением плановых работ на сетях водоснабжения, подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные в Бостандыкском районе в контуре улиц - Байтурсынова - Тимирязева - Желтоксан - Абая, в микрорайоне Керемет.

    В Алмалинском районе в следующих контурах: Абая - Гоголя - Абылайхана - Наурызбай батыра; Абая - Курмангазы - Наурызбай батыра - Муратбаева; Гоголя - Жибек жолы - Сейфуллина - Чайковского.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    ЧС техногенного характера могут объявить в Степногорске
    Кто виновен в заражении ВИЧ в алматинской больнице
    Завершено строительство подстанции «Алмагуль» в Алматы
    390 тысяч долларов вымогал у бизнесмена мошенник в Алматы
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    3 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    4 Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте