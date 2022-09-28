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    Холодную погоду без осадков прогнозируют синоптики на севере РК в ближайшие три дня

    28 Сентября 2022, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 29 сентября – 1 октября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Холодный антициклон из районов Новой земли сохранит свое влияние на большую часть территории Казахстана, в связи с чем ночью сохранятся минусовые значения температуры воздуха и ожидается прекращение осадков в северных районах страны. Лишь на западе республики, со смещающимся циклоном с северо-запада, ожидается постепенное повышение температуры воздуха. В целом по республике ожидается: в северной половине – туман, усиление ветра, на юго-западе и юге страны с пыльной бурей.

    На севере, востоке и в центре Казахстана ночные температуры воздуха опустятся до 3-10 градусов мороза, днем до 0-5 градусов тепла, на юге понижение днем до 13-23 тепла, на юго-востоке до 5-13 тепла, лишь на западе республики днем столбики термометров поднимутся до 17-30 тепла.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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