+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -17 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Холодно и без осадков - прогноз погоды в Казахстане 5 ноября

4 Ноября 2021 19:20
Поделиться:
Холодно и без осадков - прогноз погоды в Казахстане 5 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Более 200 ДТП за два дня произошло в Нур-Султане из-за гололеда
Айгуль Куспан: Казахстан выступает за независимый, мирный и процветающий Афганистан Подготовку кадров и оснащение войск химзащиты обсудили специалисты Казахстана и ОАЭ Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана

«Холодный антициклон продолжит оказывать свое влияние на территорию Казахстана, обуславливая погоду без осадков и низкую температуру воздуха. И только в горных районах юго-востока под влиянием фронтальных разделов пройдет снег с низовой метелью. На большей части республики ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на севере и юго-востоке – туман», - говорится в сообщении «Казгидромета».

По прогнозам синоптиков, в Туркестанской области на севере, западе, в горных и предгорных районах ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере – с пыльной бурей.

На юго-западе, северо-востоке, и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, в горных районах – туман, низовая метель.

В горных, предгорных районах Алматинской области ночью и утром ожидается туман, усиление ветра в районе Алакольских озер 17-22 м/с.

В центре и на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в центре с пыльной бурей.

На юго-западе, северо-востоке Мангыстауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

На севере Атырауской, днем на севере Акмолинской, юге Западно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на юго-востоке, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на северо-западе – туман.

На западе Костанайской области ожидается туман, на севере – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области ожидается туман.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Более 200 ДТП за два дня произошло в Нур-Султане из-за гололеда
Айгуль Куспан: Казахстан выступает за независимый, мирный и процветающий Афганистан
Подготовку кадров и оснащение войск химзащиты обсудили специалисты Казахстана и ОАЭ
Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
Популярное
1 Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
2 3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау
3 Контроль на дорогах усилят в Алматы
4 Восемь спортсменов Карагандинской области стали чемпионами мира
5 Контрабандные сигареты на 350 млн тенге изъяли в Караганде
6 Километровые пробки в Алматинской области объяснили в «КазАвтоЖол»
Читайте также
Алматы завалило снегом
Какие метеоусловия ожидаются 4 ноября в городах Казахстана
Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау
Контроль на дорогах усилят в Алматы
Восемь спортсменов Карагандинской области стали чемпионами мира
Контрабандные сигареты на 350 млн тенге изъяли в Караганде
Километровые пробки в Алматинской области объяснили в «КазАвтоЖол»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив