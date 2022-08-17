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    Холдинг «Зерде» объявил о своей ликвидации

    17 Августа 2022 21:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» разместил на своем сайте объявление о ликвидации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт холдинга.

    «АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (БИН: 080940016280) сообщает о своей ликвидации», – говорится в сообщении.

    Также отмечается, что претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления и указывается адрес и телефоны.

    Ранее сообщалось, что в апреле Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил реформировать холдинг «Зерде».

    5 августа 2022 года Правительством РК принято постановление, предусматривающее ликвидацию АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

    Также сообщалось, что ликвидация холдинга «Зерде» позволит сэкономить около 3 млрд тенге в год.
    #Цифровой Казахстан #МЦРИАП
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