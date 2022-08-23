Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Холдинг «Байтерек» заключил сделку о покупке «Сбербанка Казахстан»

    23 Августа 2022, 16:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Группа Сбербанк и казахстанский Национальный управляющий холдинг «Байтерек» подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в Сбербанк Казахстан (ДБ АО «Сбербанк»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Сбербанк».

    Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.

    Сбербанк Казахстан имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и много лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана.

    Принимая решение о приобретении Сбербанк Казахстан, холдинг «Байтерек» оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана.

    Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.

    Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса.

    Профессиональная команда сотрудников Сбербанк Казахстан, накопившая большой опыт более чем за 15 лет взаимодействия с клиентами на рынке Казахстана, продолжит свою работу.

    Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Банки Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Активы Jusan Bank вернули в Казахстан
    Азиатский Банк Развития профинансирует строительство Алматинской ТЭЦ-2
    Здание банка горит на крупнейшем рынке Бишкека
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая