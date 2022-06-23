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    Холдинг «Байтерек» ведет переговоры о покупке «Сбербанка Казахстана»

    23 Июня 2022, 11:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время обсуждается вопрос продажи «Сбербанка Казахстана», который является дочерней организацией ПАО «Сбербанк России», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время обсуждается вопрос продажи «Сбербанка Казахстана». Это дочерняя организация ПАО «Сбербанк России». Данный банк включен в список санкций», - сказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Она пояснила, что согласно санкциям этот банк не может проводить операции в иностранной валюте, то есть в тех валютах, которые запрещены в соответствии с санкциями.

    «У него были закрыты корреспондентские счета в иностранных банках, а также была ограничена возможность привлечения нового финансирования. В этой связи ПАО «Сбербанк России» принял решение о продаже своего дочернего банка в Казахстане. В настоящее время ведутся соответствующие переговоры с холдингом «Байтерек» по поводу продажи банка. Детали, я думаю, стороны уже ближе к дате завершения сделки озвучат. Мы, как агентство, смотрим за соблюдением банковского законодательства при совершении сделки», - добавила Мадина Абылкасымова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Сенат Другие государственные органы Сбербанк
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