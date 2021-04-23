Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Холдинг «Байтерек» создает Общественный совет

    23 Апреля 2021, 12:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Холдинг «Байтерек» начинает работу по созданию Общественного совета в рамках реализации предвыборной программы партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

    В связи с этим объявляется конкурс по отбору членов Рабочей группы по формированию Общественного совета на безвозмездной основе в количестве семи человек (двое из них - представители Холдинга), а также наблюдателей без права голоса, являющихся представителями неправительственных организаций, СМИ, госорганов, международных организаций.

    Граждане, представители некоммерческих организаций, желающие принять участие в конкурсе, в течение пяти календарных дней со дня размещения данного объявления, подают нарочно или направляют на электронный адрес Холдинга следующие документы:

    Для потенциальных членов Рабочей группы по формированию Общественного совета Холдинга:

    1) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав Рабочей группы по данной форме (шаблон прилагается);

    2) письменное предложение некоммерческой организации о выдвижении кандидатуры (при наличии) в члены Рабочей группы;

    3) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата;

    4) копию удостоверения личности гражданина РК.

    Для потенциальных наблюдателей из числа представителей НПО, СМИ, госорганов и международных организаций:

    1) заявление для участия в качестве наблюдателя на конкурс по отбору членов Рабочей группы по формированию Общественного совета по данной форме (шаблон прилагается).

    Документы кандидатов, желающих принять участие в конкурсе, принимаются на e-mail: hrd@baiterek.gov.kz. В теме письма просьба указать «Член Рабочей группы по формированию Общественного совета» либо «Наблюдатель на конкурс по отбору членов Рабочей группы по формированию Общественного совета».

    Почтовый адрес: Z05T3Е2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, дом 55А, блок B.

    Контактный телефон: +7 708 999 43 99, +7 701 743 99 07.

    Автор:

    Нур Отан Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    На правильном ли пути Евразия – что думают спикеры Международного форума Астана
    Что делает «Байтерек» для достижения целей устойчивого развития
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев