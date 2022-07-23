Холдинг «Байтерек» совершенствует направления развития агробизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошло заседание Общественного совета холдинга «Байтерек». Основное внимание членов совета было уделено вопросам развития агробизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Аграрной кредитной корпорации, в рамках совершенствования процессов кредитования и с целью облегчения понимания, а также для исключения дублирования, с 2021 года была оптимизирована продуктовая линейка Общества, которая на сегодняшний день включает следующие программы кредитования:

- «Кең дала» - пополнение оборотных средств для проведения весенне-полевых и уборочных работ;

- «Агробизнес» - универсальная программа, в рамках которой возможно финансирование на животноводство, растениеводство, и др.;

- «Іскер» - программа микрокредитования.

По словам председателя Правления Аграрной кредитной корпорации Алмата Аширбекова, пересмотрены коэффициенты ликвидности, упрощены требования к залогам по займам до 6 млн тенге, повышена самостоятельность филиалов – увеличены лимиты филиалов по принятию решений о финансировании проектов, расширены полномочия заместителей директоров филиалов по подписанию документов, упрощены требования по мониторингу проектов до 6 млн тенге (упрощена форма мониторинга, мониторинг проводится без участия клиента).

Своими планами по финансированию фермеров поделились в компании «КазАгроФинанс»: до конца 2022 года прогнозируется финансирование техники на сумму порядка 129 млрд тенге. Всего в организацию с начала 2022 года поступило заявок на сумму 147,7 млрд тенге на приобретение более 6 451 единиц техники, в том числе техники отечественного производства на 62,0 млрд тенге или 42 % (3 тыс. 436 единиц техники или 53,3 %). По итогам первого полугодия 2022 года заключены договоры лизинга на сумму 63,5 млрд тенге (3 535 единиц техники).

Фонд «Даму» планирует поддержать более 50 тыс. проектов микро- малых и средних предприятий в рамках инструментов поддержки организации, привлечь инвестиции на поддержку «зеленых» и социальных проектов от финансовых организаций путем выпуска облигаций и упростить меры государственной поддержки МСБ.

Подводя итоги заседания, заместитель председателя Правления Холдинга «Байтерек» Адиль Мухамеджанов отметил важность затронутых сегодня вопросов.

«На прошлом заседании члены общественного совета попросили, чтобы были заслушаны представители аграрного сектора и фонда «Даму», потому что он косвенно поддерживает аграрный сектор. Мы будем изучать озвученные предложения, рассмотрим возможность их применения. Хорошее предложение прозвучало по поводу объединения расположения филиалов в регионах в одном здании. Мы его также рассмотрим. Для нас очень важен канал обратной связи от потребителей наших услуг», - заключил он.