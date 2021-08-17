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    Холдинг «Байтерек» развивает сотрудничество с корейскими коллегами в области поддержки МСБ и жилищного гарантирования

    17 Августа 2021, 14:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководство холдинга «Байтерек» и дочерних организаций – Фонда развития предпринимательства «Даму» и Казахстанской жилищной компании (КЖК) посетили г. Сеул в составе казахстанской делегации в рамках государственного визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея, проходящего 16-17 августа, передает МИА «Казинформ».

    Председатель Правления Холдинга Айдар Арифханов участвовал в заседании «круглого стола» с участием Президента Казахстана и руководителей крупных корейских компаний.

    Кроме того, в ходе визита прошли двусторонние встречи с руководством Корпорации жилищного гарантирования Республики Корея (KHUG), которая является партнером КЖК, а также Корейского агентства малого и среднего предпринимательства и стартапов (KOSME), являющееся партнером Фонда «Даму».

    В рамках визита также состоялось подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании между холдингом «Байтерек», КЖК и KHUG. Стороны намерены развивать и поддерживать сотрудничество в сфере развития системы гарантирования долевых вкладов в жилищное строительство и реализации совместных инициатив.

    - Для нас это важно, учитывая, что корейская корпорация жилищного гарантирования имеет многолетний опыт работы в этой сфере. Первый меморандум с KHUG был подписан нашей реорганизованной дочерней организацией Фондом гарантирования жилищного строительства в 2018 году. Теперь уже это сотрудничество продолжится с нашим Единым оператором жилищного строительства, - сообщил Айдар Арифханов после подписания документа.

    Меморандум о взаимопонимании также подписан между Фондом «Даму» и KOSME.

    Документ является обновлением договоренностей о сотрудничестве 2016 года, срок которого истек в прошлом году. За это время был проведен ряд мероприятий с целью изучения передовой практики в сфере поддержки МСБ и внедрения успешных корейских механизмов в работе Фонда «Даму».

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    Внешняя политика Казахстана Бизнес Корея Сотрудничество
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