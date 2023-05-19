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    Холдинг «Байтерек» расширяет сотрудничество с крупными финансовыми институтами Китая

    19 Мая 2023, 09:45

    СИАНЬ.КАЗИНФОРМ - В рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в КНР, холдинг «Байтерек» подписал соглашения о сотрудничестве с крупными финансовыми институтами Китая, передает МИА «Казинформ».

    Как отметил председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Канат Шарлапаев, подписаны соглашения о сотрудничестве с Государственным банком развития Китая (ГБРК), Промышленно-коммерческим банком Китая (ICBC) и China International Capital Corporation (CICC).

    «Соглашение с Государственным банком развития Китая, крупнейшим финансовым институтом, с которым мы давно взаимодействуем, это продолжение финансирования проектов в Казахстане», - сообщил К.Шарлапаев.

    По словам главы холдинга «Байтерек», другой документ подписан с Промышленно-коммерческим банком Китая, финансовым институтом, который занимает ведущее место не только в Китае, но и мире.

    Также между холдингом «Байтерек» и China International Capital Corporation подписан Меморандум о взаимодействии. «Мы будем вместе с данным инвестиционным институтом развивать сотрудничество», - подчеркнул К.Шарлапаев.

    Глава холдинга «Байтерек» особо отметил проведение круглого стола, в котором приняли участие крупные казахстанские и китайские компании. «Мы наблюдаем повышенный интерес со стороны китайского бизнеса по наращиванию взаимодействия с Казахстаном и по инвестициям в казахстанскую экономику», - добавил он.

    АО «НУХ» Байтерек» является ключевым институтом развития и основным финансовым агентом Правительства Казахстана, который поддерживает казахстанскую экономику в ключевых приоритетных секторах. Общие активы Холдинга составляют 29 млрд долл., капитал - 3,8 млрд долл.

    Холдинг и его 8 портфельных компаний фокусируются на следующих стратегических направлениях: промышленное и инновационное развитие, продвижение экспорта национальной продукции, развитие малых и средних предприятий, развитие агропромышленного комплекса и жилищно-строительного сектора. Кроме того, «Байтерек» уделяет особое внимание развитию «зеленых» проектов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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