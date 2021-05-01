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    Холдинг «Байтерек» приглашает французских инвесторов к сотрудничеству в АПК

    1 Мая 2021, 09:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Правления холдинга «Байтерек» Ануар Омарходжаев посетил Париж в составе казахстанской правительственной делегации для участия в очередном 14-ом заседании казахстанско-французской Межправительственной комиссии, прошедшем 29-30 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Холдинга.

    Выступая на заседании, Ануар Омарходжаев рассказал французским коллегам о деятельности холдинга «Байтерек» по поддержке приоритетных секторов экономики, в том числе аграрного кластера, о мерах государственной поддержки.

    Он подробно остановился на деятельности дочерних организаций холдинга «Байтерек», финансирующих аграрный сектор, а также проинформировал о том, какие проекты с иностранным участием реализуются с использованием финансовых инструментов поддержки Холдинга и призвал французских инвесторов инвестировать в сельское хозяйство Казахстана.

    «Мы заинтересованы в плодотворном инвестиционном сотрудничестве и готовы рассматривать конкретные предложения по финансированию проектов в агропромышленном комплексе, в рамках действующих программ кредитования, предоставить для рассмотрения пул потенциальных проектов в АПК и стать надежным партнером по совместным деловым инициативам между нашими дружественными странами. В этой связи, пользуясь случаем, хочу пригласить французских партнеров в Казахстан для совместной реализации проектов в аграрном секторе», - заключил Ануар Омарходжаев.

    В рамках визита Посольство Казахстана во Франции совместно с частной организацией «MEDEF International» организовало Круглый стол, в ходе которого казахстанская делегация провела переговоры с потенциальными инвесторами. «MEDEF International» является флагманом французского бизнеса, объединяющим 800 тыс. предприятий всех размеров и всех отраслей.

    Напомним, Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству действует с 1992 года. Сопредседателем с казахстанской стороны является министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, с французской –министр-делегат по внешней торговле и экономической привлекательности при министре Европы и иностранных дел ФР Франк Риестер. Предыдущее 13-ое заседание МПК состоялось 7 сентября 2017 года в Нур-Султане.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Инвестпроекты Другие государственные органы Сельское хозяйство Франция
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