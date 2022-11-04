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    Холдинг «Байтерек» и турецкая компания «Goknur Gida» обсудили реализацию проекта в области АПК

    4 Ноября 2022, 10:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3 ноября 2022 года Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев провел встречу с Генеральным директором турецкой компании «Goknur Gida» Османом Асланали, первое знакомство с которым состоялось в Анкаре в рамках двусторонней встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с «Goknur Gida» 11 мая 2022 года, в ходе официального визита Президента Токаева в Турцию. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Goknur Gida» является крупнейшей компанией в Турции по переработке и выращиванию фруктов, органических соков, концентратов и пюре.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации проекта и будущий потенциал взаимовыгодного сотрудничества. В сфере АПК компания планирует реализовывать крупный проект сроком на 5 лет.

    «Развитие аграрного сектора Казахстана входит в число приоритетов как нашего государства в целом, так и Холдинга «Байтерек» в частности. Со своей стороны, мы готовы рассмотреть перспективы сотрудничества для определения дальнейшего хода переговоров», - подчеркнул Канат Шарлапаев.

    В завершении деловой встречи стороны выразили намерение о дальнейшем укреплении стабильного и взаимовыгодного инвестиционного партнерства между Казахстаном и Турцией.
    Инвестпроекты Турция Сельское хозяйство Инвестиции
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