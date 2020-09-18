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    Холдинг «Байтерек» и Satbayev University подписали меморандум о сотрудничестве

    18 Сентября 2020, 16:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Алматы Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и Казахский национальный исследовательский технический университет имени Каныша Сатпаева подписали меморандум о сотрудничестве.Подписантами сторон выступили председатель Правления Холдинга Айдар Арифханов и ректор вуза Искандер Бейсембетов, передает МИА «Казинформ».

    Холдинг «Байтерек» успешно сотрудничает с КазНИТУ с 2018 года. В частности, в рамках реализации государственных программ «Нұрлы жер» и «Дорожная карта занятости» совместно разработаны Ситуационный центр «Нұрлы жер» и Портал местных исполнительных органов.

    «Наши совместные решения позволяют холдингу «Байтерек» мониторить в режиме онлайн строительство, финансирование и реализацию построенного жилья по госпрограмме с применением современных технических средств контроля», - отметил глава холдинга «Байтерек».

    На базе Ситуационного центра Холдингом планируется создание Маркетплейс строительных материалов. Это позволит снизить себестоимость строительства жилья и поддержать казахстанских производителей стройматериалов.

    Стороны выразили намерение развивать и поддерживать сотрудничество в области совместных технологических решений и научной деятельности университета. Кроме этого, сотрудничество предполагает участие в разработке учебных программ, а также проведение производственной практики студентов и выпускников университета с учетом потребностей и возможностей холдинга «Байтерек».

    Справочно: АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Ключевой институт Правительства РК, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.

    Satbayev University - старейший и один из самых престижных технических университетов в Казахстане, известный разработками в области горнорудного и нефтяного дела. Более 80 лет этот вуз является синонимом технического прогресса и лидерства в Казахстане. И хотя в визитной карточке Satbayev University превалируют технические специальности, это многопрофильный университет, где можно изучать также архитектуру и менеджмент.

    Автор:

    Образование Вузы Строительство Нурлы жер
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