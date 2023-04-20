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    Холдинг «Байтерек» готов к сотрудничеству с немецким бизнесом

    20 Апреля 2023, 11:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 апреля 2023 года – АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» во главе с управляющим директором Ержаном Елекеевым принял участие на мероприятии «День экономики Казахстана в Баден-Вюртемберге – новые шансы для экономического сотрудничества» в городе Штутгарт, передает МИА «Казинформ».

    В ходе мероприятия были представлены проекты и инициативы для дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и Баден-Вюртембергом. Также были обсуждены перспективы сотрудничества в области транспортной инфраструктуры и машиностроения.

    В своем выступлении Ержан Елекеев подчеркнул важность германо-казахстанского направления в развитии инвестиционного сотрудничества с Европейским континентом.


    «Наш холдинг позволяет инвесторам комфортно вести бизнес в Казахстане, финансируя приоритетные отрасли экономики и конкретные проекты через свои 8 портфельных компаний. Мы готовы выступить надежным партнером по деловым инициативам казахстанского и германского бизнеса и предоставить поддержку не только в вопросах финансирования, но также оказать содействие в поиске партнеров в Казахстане, структурировании проектов и привлечении крупных инвесторов», - добавил Елекеев.

    Отметим, что Холдинг поддерживает экономику страны в приоритетных отраслях, уделяя особое внимание развитию сотрудничества по взаимной торговле. На сегодняшний день активы холдинга составляют 26,6 миллиардов евро, тогда как совокупный капитал – 3,9 миллиарда евро.

    Таким образом, мероприятие предоставило платформу для налаживания контактов и установления новых деловых отношений между казахстанскими и немецкими компаниями. На нем также были продемонстрированы инвестиционные возможности, доступные в Казахстане, с особым акцентом на транспортную инфраструктуру страны и машиностроительный сектор.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Бизнес Инвестпроекты Германия Сотрудничество НУХ "Байтерек" Инвестиции
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