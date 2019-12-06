Холдинг «Байтерек» активизирует сотрудничество с немецкими коллегами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов в составе казахстанской делегации посетил Берлин в рамках состоявшегося 5-6 декабря официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Германию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Айдар Арифханов принял участие во встрече Главы государства с руководителями немецких компаний, а также в 28-ом заседании Берлинского Евразийского клуба на тему «Казахстан и Германия: новый этап экономического сотрудничества».

Напомним, в июне текущего года холдингом «Байтерек» подписано рамочное соглашение со страховым агентством Euler Hermes. Оно открывает лимит в размере 1 млрд евро на страховое покрытие будущих экспортных кредитов от германских финансовых институтов в пользу казахстанских предпринимателей.

В целях реализации этого соглашения в ходе текущего визита состоялось подписание ряда документов дочерней организации Холдинга – Банка Развития Казахстана (БРК) с крупнейшими немецкими финансовыми институтами.

Речь идет о соглашении и меморандумах с немецкими банками Deutsche Bank, KfW IPEX-Bank и Commerzbank. Стоит отметить, что БРК договорились с Deutsche Bank о привлечении финансирования со страховым покрытием экспортных кредитных агентств (ЭКА) для проектов на сумму 500 млн евро.

Помимо этого, меморандум о взаимопонимании подписан с германским кредитным агентством Euler Hermes Aktiengesellschaft. Стороны намерены поощрять и содействовать в реализации сделок в области экспортного финансирования.

Кроме того, дочерняя организация холдинга «Байтерек» - ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» планирует заключить меморандум о взаимопонимании с сингапурской компанией «WestGasOil PTE» и химической компанией «Haldor Topsoe Germany» по строительству нового завода по производству метанола и олефинов в Мангистауской области. Предприятие будет расположено на территории СЭЗ «Морской порт Актау», а сумма инвестиций составит около 1,8 млрд долларов США.