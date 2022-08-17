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    Хоккейный клуб «Барыс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» на Кубке Президента РК

    17 Августа 2022 07:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В среду, 17 августа, астанинский «Барыс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» во втором матче Кубка Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Барыс» — «Нефтехимик» начнется в 19:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    В первом матче Кубка Президента РК «Барыс» в овертайме проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» — 3:4. В составе «Барыса» шайбы забросили Никита Михайлис, Джереми Бракко и Энтони Луис. Что касается «Нефтехимика», то он в первом матче уступил магнитогорскому «Металлургу» — 1:4.

    Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября. «Барыс» в первом матче 3 сентября в гостях сыграет с минским «Динамо».


    Фото: www.sports.kz
    #Нур-Султан #Спорт #Хоккей #Барыс
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